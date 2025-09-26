به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه خلخال اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان مورد غفلت قرار گرفته و در حالی که استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند در توسعه شهرستان و حل مشکل اشتغال منطقه مفید و مؤثر واقع شود، همچنان ظرفیت‌های گردشگری منطقه دور از دسترس و استفاده مانده است.

وی با گرامیداشت پنجم مهر ماه سالروز گردشگری افزود: با وجود گذر انبوه گردشگران در ایام تعطیلات تابستان امسال از این شهرستان آنچنان که باید از ظرفیت گردشگری و ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی منطقه برای توسعه و عمران و رونق اقتصادی مردم شهرستان استفاده نمی‌شود.

خطیب جمعه خلخال گفت: در حالی که اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری می‌تواند خلخال را از بن‌بست اقتصادی خارج کند توقف پروژه گردشگری پل معلق و طولانی شدن زمان اجرای این طرح و سایر پروژه‌هایی گردشگری همانند این طرح، گردشگری خلخال را با وجود داشتن ظرفیت‌های متعدد گردشگری از آهنگ توسعه گردشگری کشور دور نگه داشته است.

حجت الاسلام قدسی گفت: رها شدن و فعالیت بدون نظارت دست اندرکاران خانه‌های اجاره‌ای به گردشگران پیامدهای فرهنگی نامطلوبی را برای شهرستان به دنبال داشته و نظارت بر نحوه فعالیت این گونه اماکن گردشگری برای پیشگیری از هرگونه آسیب اجتماعی به جامعه این شهرستان ضرورت دارد.

امام جمعه خلخال با گرامی‌داشت و تبریک هفتم مهرماه سالروز آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: رسیدگی به مسائل، مشکلات، حقوق و معیشت کارکنان آتش نشانی باید در دستور کار مسئولین قرار گرفته تا این تلاشگران بی منت جامعه بتوانند در مواقع ضروری و خطر با فراق بال و فکر آسوده به انجام مأموریت‌های اطفای حریق بپردازند.

خطیب جمعه خلخال با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در هفته گرامی‌داشت دفاع مقدس و تاکید بر بی‌فایده بودن هرگونه مذاکره با آمریکا گفت: مذاکره‌ای که مفاد آن قبلاً از طریق آمریکا آماده شده و فقط منتظر امضا می‌باشد نه تنها سودی برای ملت ایران ندارد بلکه این گونه مذاکره یک جانبه به ضرر ملت تمام خواهد شد.

وی با تقدیر از سخنان بسیار زیبا و شجاعانه رئیس جمهور در صحن سازمان ملل متحد در آمریکا گفت: رئیس جمهور مکتبی ایران اسلامی در سخنان خود به راحتی حرف مردم کشورمان را به گوش جهانیان رساندند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل دشمن هرگز قادر به مقابله نظامی با فیزیکی با ایران اسلامی نشد به تلاش دشمن در زمینه روانی و فضای مجازی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: کار به جایی رسیده که نتانیاهو قول حل مشکل کم آبی ایران را به مردم در فضای مجازی و رسانه‌ای می‌دهد.