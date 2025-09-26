به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور و محور فشم در روز جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این محدودیتها با هدف مدیریت بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفرها اجرا خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: از ساعت ۹ صبح روز جمعه، تردد خودروهای سواری به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال با محدودیت همراه میشود. از ساعت ۱۰ همان روز، در محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) تردد خودروها ممنوع خواهد شد.
محبی گفت: از ساعت ۱۲ ظهر، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه اجرا میشود. این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن، محور از پل زنگوله تا مرزنآباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیتهای مقطعی بهصورت یکطرفه در روز جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، در مسیرهای رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
سرهنگ محبی همچنین به محدودیتهای ترافیکی در محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، مسیر انتهای محور نقطه پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم مسدود و مدیریت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن توجه به توصیهها و هشدارهای پلیس، سفرهای خود را بهگونهای برنامهریزی کنند که از گرفتار شدن در ساعات اوج ترافیک جلوگیری شود.
