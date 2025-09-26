به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی در همکاری مشترک با بنیاد ابنسینا، کتابخانه ملی سنتپترزبورگ، انستیتو شرقشناسی و دانشگاه علوم انسانی ارتدوکس مسکو (ПСТГУ)، برنامه ای با عنوان «هفته مینیاتور ایرانی» را در روسیه برگزار میکند.
این رویداد هنری با حضور حسین عصمتی هنرمند نگارگر، در روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر برابر با مهر در ۲ شهر سنتپترزبورگ و مسکو برپا خواهد شد و مجموعهای از برنامههای متنوع را شامل میشود.
کارگاههای آموزشی تعاملی برای آشنایی با ظرایف و رازهای هنر نگارگری، برپایی نمایشگاههایی از آثار حسین عصمتی، نشستها و سخنرانیهای تخصصی درباره تاریخ و جایگاه نگارگری ایرانی و نمایش فیلمهای مستند هنری، از جمله این برنامههاست.
هفته نگارگری ایرانی در روسیه، در کتابخانه ملی روسیه در سنتپترزبورگ؛ ۲۶، ۲۸ و ۲۹ سپتامبر برابر با ۴، ۵ و ۶ مهر و در مسکو (انستیتو شرقشناسی و دانشگاه ПСТГУ) از ۱ تا ۳ اکتبر برابر با ۹ تا ۱۱ مهر برگزار میشود.
علاقهمندان برای آگاهی از برنامه کامل و ثبتنام در کارگاههای سنتپترزبورگ میتوانند به لینک https://fondibnsiny.timepad.ru/event/۳۵۸۶۵۵۰ مراجعه کنند. برنامههای شهر مسکو نیز بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما