۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

دیدار مینیاتوریست مطرح با سفیر ایران در روسیه

حسین عصمتی مینیاتوریست مطرح ایرانی با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عصمتی مینیاتوریست مطرح کشورمان و حمید هادوی رییس بنیاد ابن‌سینا با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار و گفت‌وگو کردند. عصمتی که به دعوت بنیاد ابن‌سینا به روسیه سفر کرده، در این دیدار گزارشی از برگزاری نمایشگاه مینیاتور ایرانی و کارگاه‌های آموزشی در ۲ شهر سنت‌پترزبورگ و مسکو ارائه داد. وی در این نشست، هنر را دیپلماسی مؤثری خواند که بدون نیاز به واسطه زبانی، درک‌شدنی است و می‌تواند به ارتباط و همگرایی میان ملت‌ها بی‌انجامد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این دیدار بر نقش برنامه‌های فرهنگی در نزدیکی ملت‌ها تأکید و تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی موجب درک عمیق‌تر دو ملت ایران و روس از یکدیگر و معرفی فرهنگ غنی ایران به علاقه‌مندان روس می‌شود. با توجه به اصالت و معنویت هنر ایرانی این قبیل برنامه‌ها، می‌تواند برای روس‌ها بسیار جذاب باشد. گسترش دیپلماسی فرهنگی و نقش بی‌بدیل هنر به ایجاد پل‌های استوار دوستی بین تمدن‌ها منجر خواهد شد.

رویداد مینیاتور ایرانی که شامل برپایی نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی مینیاتور در کتابخانه ملی روسیه در سنت‌پترزبورگ و انستیتو شرق‌شناسی در مسکو بود، به مدت یک هفته و در روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر برگزار شد.

پس از این دیدار این هنرمند مینیاتور و همراهان از سفارت جمهوری اسلامی ایران از جمله اتاق ایران و آثار هنری فاخر ایرانی در سفارت بازدید کردند.

آروین موذن زاده

