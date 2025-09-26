دعوت از دانشجویان دکتری برای همکاری در آزمایشگاه دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی از دانشجویان مقطع دکتری علاقهمند و واجد شرایط این دانشگاه، برای همکاریهای آموزشی و پژوهشی در زمینه کار با تجهیزات آزمایشگاهی دعوت میکند.
فهرست دستگاهها و تجهیزات جهت همکاری با متقاضیان:
- MS-GC
- GPC
- RAMAN
- Spectrofluorometer
- Kjeldahl
شرایط عمومی متقاضیان:
• دانشجوی مقطع دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه شهیدبهشتی
• برخورداری از سوابق پژوهشی یا آموزشی مرتبط با کار با دستگاههای مربوطه
• داشتن انگیزه و تعهد کاری نسبت به امور محوله
نحوه ثبتنام و مهلت ارسال درخواست:
علاقهمندان میتوانند حداکثر تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ درخواست کتبی خود را به همراه رزومه، به دفتر آزمایشگاه مرکزی تحویل دهند.
بدیهی است پس از بررسی مدارک و انجام مصاحبه، افراد منتخب برای همکاری معرفی خواهند شد.
نظر شما