۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

دعوت از دانشجویان دکتری برای همکاری در آزمایشگاه دانشگاه شهیدبهشتی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی از دانشجویان مقطع دکتری واجد شرایط برای کار با تجهیزات آزمایشگاهی دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی از دانشجویان مقطع دکتری علاقه‌مند و واجد شرایط این دانشگاه، برای همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه کار با تجهیزات آزمایشگاهی دعوت می‌کند.

فهرست دستگاه‌ها و تجهیزات جهت همکاری با متقاضیان:

  • MS-GC
  • GPC
  • RAMAN
  • Spectrofluorometer
  • Kjeldahl

شرایط عمومی متقاضیان:

• دانشجوی مقطع دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه شهیدبهشتی

• برخورداری از سوابق پژوهشی یا آموزشی مرتبط با کار با دستگاه‌های مربوطه

• داشتن انگیزه و تعهد کاری نسبت به امور محوله

نحوه ثبت‌نام و مهلت ارسال درخواست:

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ درخواست کتبی خود را به همراه رزومه، به دفتر آزمایشگاه مرکزی تحویل دهند.

بدیهی است پس از بررسی مدارک و انجام مصاحبه، افراد منتخب برای همکاری معرفی خواهند شد.

