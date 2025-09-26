کشف بیش از ۷ میلیون لیتر قاچاق سوخت در هرمزگان طی ۶ ماهه امسال

سرهنگ محسن صبوری‌زاده روز جمعه با اعلام این خبر افزود: با اجرای عملیات اطلاعاتی برای انسداد نوار مرزی و شناسایی قاچاقچیان در حوزه استان، میزان قاچاق ذکر شده کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان این پایگاه در راستای تحقق شعار سال، وظیفه مرزبانی را با محوریت تولید امنیت و مبارزه با قاچاق در اولویت کار خود قرار داده‌اند و با حفظ و حراست دقیق از مرزها، اجازه هیچ گونه فعالیتی به قاچاقچیان نمی‌دهند.

سرهنگ صبوری‌زاده با اشاره به گرمای طاقت‌فرسا در سطح واحدهای تابعه، تاکید کرد: مرزبانان با سخت‌کوشی و تلاش اطلاعاتی، فعالیت قاچاقچیان را خنثی می‌کنند و در صورت هرگونه اقدام قاچاق در حوزه استحفاظی این فرماندهی، با برخورد قاطع و سخت مرزبانان مواجه خواهند شد.