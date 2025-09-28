  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

دستگیری قاچاقچی با بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق در چهارمحال و بختیاری

دستگیری قاچاقچی با بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای با ۶ هزار و ۷۲۱ لیتر سوخت قاچاق سوخت به ارزش ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در پی انجام کار اطلاعاتی از یک قطعه کارت سوخت قاچاق در سطح استان توسط فردی به هویت معلوم مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تیمی مجرب به محل مورد نظر عزیمت و در بررسی موضوع مشخص شد یک دستگاه خودروی کامیون به دلیل اعمال قانون در پارکینک توقیف بوده و راننده خودرو با سوء استفاده در نقاط مختلف از کارت خودرو استفاده و سوخت‌گیری کرده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: که متهم تاکنون ۶ هزار و ۷۲۱ لیتر سوخت به‌صورت غیرقانونی استفاده کرده که ارزش ریالی آن ۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

امجدیان خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6604431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها