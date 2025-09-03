  1. استانها
کشف مشک‌های سوختی در آب‌های میناب

بندرعباس- ️فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف بیش از 42 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به‌وسیله مشک‌های پلاستیکی، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک‌ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۲ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۴۲ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

سرهنگ صبوری خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۸ میلیارد ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

