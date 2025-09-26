به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی بیست‌ونهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور که با حضور ۲۴۶ دوومیدانی‌کار از تیم‌های نفت تهران، مقاومت شهرداری تبریز، آکادمی کاکتوس خراسان، صنعت مس کرمان، آلامتو ایلام، آکادمی دنا، آکادمی گلستان، ستارگان البرز، کرمانشاه، آکادمی پایتخت و شهدای اقتدار از صبح روز چهارشنبه ۲ مهر در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، پنجشنبه شب با پیگیری در مواد روز پایانی و قهرمانی تیم نفت تهران خاتمه یافت. ضمن اینکه تیم مقاومت شهرداری تبریز نایب قهرمان شد و آکادمی کاکتوس خراسان نیز به مقام سومی رسید.

در جریان برگزاری رقابت‌های روز پنجشنبه در ماده ۲۰۰ متر، امیدرضا مرادی از تیم مقاومت شهرداری تبریز، رکورد ملی نوجوانان ایران را شکست.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها با حضور احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی، علیرضا صیفوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون، پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیمور غیاثی و هادی سپهرزاد اعضای هیئت اجرایی فدراسیون، حسین غلامی مسئول سازمان لیگ، شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران، هاشم خزایی رئیس هیئت دوومیدانی استان البرز، علی غربی رئیس هیئت دوومیدانی استان قزوین، زهره مرزوقی مشاور توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، لشگری رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد و چند نفر از مسئولان باشگاه‌های شرکت‌کننده در مسابقات حضور داشتند.

در جریان این مراسم کاپ‌های تیم‌های برتر بخش بانوان نیز به ترتیب به تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، ستارگان البرز و مس کرمان اهدا شد.

همچنین از مربیان و قهرمانان مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا (گومی ۲۰۲۵)، پیشکسوتان دوومیدانی و داوران برگزیده این دوره از رقابت‌ها توسط احسان حدادی تقدیر به عمل آمد.