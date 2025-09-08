  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

نماینده خراسان شمالی نایب‌قهرمان پرش سه‌گام لیگ دوومیدانی شد

بجنورد- رییس هیئت دو ومیدانی خراسان شمالی گفت: نماینده خراسان شمالی در لیگ دوومیدانی بزرگسالان در ماده پرش سه‌گام، عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم مسابقات لیگ دوومیدانی بزرگسالان کشور در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی در تهران برگزار شد.

وی افزود: نماینده خراسان شمالی که در قالب تیم آکادمی کاکتوس خراسان در این رقابت‌ها حضور داشت، در ماده پرش سه‌گام موفق شد با ثبت رکورد ۱۵.۱۹ متر عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند.

رئیس هیأت دوومیدانی خراسان شمالی بیان کرد: حضور ورزشکاران استان در چنین میادین ملی، علاوه بر افزایش تجربه و ارتقای سطح فنی، زمینه‌ساز شناسایی استعدادها و معرفی آن‌ها به تیم‌های ملی خواهد بود.

