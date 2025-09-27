ثبت بیش از ۶۴۰۰ مأموریت اورژانس قزوین در شهریورماه

یوسف اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از ۴۰ هزار تماس اورژانسی در شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، مجموعاً ۶۴۶۴ مأموریت توسط نیروهای اورژانس انجام شد که از این تعداد، ۴۹۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.
اکبری با اشاره به خدمات ارائهشده در این ماه افزود: ۴۳۹۲ بیمار توسط آمبولانسها به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۷۶۰ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
وی اضافه کرد: همچنین دو مأموریت توسط اورژانس هوایی انجام شد که نقش مهمی در نجات جان بیماران در مناطق صعبالعبور داشت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین با تأکید بر اهمیت مشاورههای تلفنی گفت: در شهریورماه، ۲۴۵۶ مورد مشاوره تلفنی توسط کارشناسان اورژانس ثبت شد که نشاندهنده نقش مهم ارتباط غیرحضوری در مدیریت بحرانهای سلامت است.
رئیس اورژانس قزوین در پایان با اشاره به زیرساختهای موجود اظهار داشت: در حال حاضر ۲۹ ایستگاه فعال اورژانس پیشبیمارستانی و ۱۹ پایگاه جادهای در سطح استان فعالیت دارند.
وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم با ارتقای تجهیزات و آموزشهای عمومی، شاهد کاهش حوادث بهویژه تصادفات باشیم، اضافه کرد: کاهش حوادث رانندگی نیازمند همکاری همهجانبه مردم، مسئولان و رسانهها است.
