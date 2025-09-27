به گزارش خبرنگار مهر، در پی نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از واحدهای مسکونی شهر سریش‌آباد از توابع شهرستان قروه، چهار نفر از اعضای یک خانواده دچار مسمومیت شدید شدند و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل گردیدند.

بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان صبح شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: حوالی شب گذشته، اعضای این خانواده با علائم شدید مسمومیت از جمله تهوع، سرگیجه و بی‌حالی به درمانگاه مراجعه کردند و با توجه به احتمال بالای مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، بلافاصله وضعیت به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

به گفته وی، پس از تماس درمانگاه با اورژانس، دو دستگاه آمبولانس در کمترین زمان ممکن به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی، هر چهار نفر جهت درمان تخصصی‌تر به بیمارستان منتقل شدند.

وی ضمن هشدار نسبت به خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن، از عموم مردم خواست با آغاز فصل سرما، نسبت به بررسی و سرویس منظم وسایل گرمایشی خود از جمله بخاری‌ها، آبگرم‌کن‌ها و دودکش‌ها اقدام کنند تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.

هدائی با بیان اینکه گاز مونوکسیدکربن بی‌بو و بی‌رنگ است و در بسیاری از موارد قربانیان حتی متوجه نشانه‌های اولیه نمی‌شوند، تأکید کرد: نبود تهویه مناسب، استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد یا انسداد مسیر دودکش، از اصلی‌ترین دلایل بروز چنین مسمومیت‌هایی هستند.

وی در ادامه افزود: با توجه به تجربه‌های گذشته، هم‌زمان با کاهش دمای هوا و استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی، احتمال بروز اینگونه حوادث افزایش می‌یابد و آگاهی‌رسانی عمومی و رعایت اصول ایمنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی ایفا کند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، حال عمومی اعضای این خانواده پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در بیمارستان رضایت‌بخش اعلام شده و تحت مراقبت هستند.