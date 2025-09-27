ثبت ۲۴ هزار و ۵۴۶ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۲۹ شهریور الی ۴ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۵۴۶ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۶۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۰۲ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته وی؛ در این مدت ۵۴۹۸۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۲۶۹ تماس مزاحم (معادل ۲.۳ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۹۸۶ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۱۹۵۶۰ (۷۹.۷ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۸ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.