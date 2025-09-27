به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بلال احمد فیضی، سخنگوی امداد و نجات خیبر پختونخوا، گفت: این حادثه پس از آن رخ داد که ترمزهای کامیون از کار افتاد و باعث سقوط آن در منطقه داناسر در شهرستان دیره اسماعیل خان شد.

پس از این حادثه، مقامات پلیس و تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه رسیدند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

مقامات امداد و نجات اعلام کردند که پنج زن و حداقل سه کودک در میان کشته‌شدگان هستند و افزودند که مجروحان به بیمارستانی در نزدیکی این شهرستان منتقل شده‌اند.

این وسیله نقلیه از منطقه خانوزای در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان به سمت منطقه دیره اسماعیل خان در حرکت بود که هنگام عبور از یک پیچ تند، کنترل خود را از دست داد و از جاده منحرف شد و به داخل دره سقوط کرد.

پلیس تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.