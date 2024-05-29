سقوط اتوبوس به دره‌ در بلوچستان پاکستان/ دست کم ۲۷ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره‌ای در جنوب غربی پاکستان دست کم ۲۷ تن کشته شدند.

به گفته مقامات این اتوبوس سحرگاه امروز (چهارشنبه) شهر تربت در جنوب استان بلوچستان را به مقصد کویته واقع در شمال این استان ترک کرده بود که در منطقه‌ای کوهستانی دچار حادثه شد.

یکی از مقامات محلی گفته است که راننده اتوبوس در یک پیچ در منطقه کوهستانی کنترل خودرو را از دست داده و اتوبوس به دره سقوط می‌کند. به گفته وی، بیش از ۲۵ تن دیگر از مسافران از جمله راننده مصدوم شده‌اند.