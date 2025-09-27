به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر به بیروت در نشست خبری اظهار کرد: امروز در مقابل زیاده خواهی‌های اسرائیل لازم است که کشورهای منطقه با هم همکاری‌های لازم را داشته باشند، اگر اختلافاتی در گذشته داشتند امروز باید آنها را کنار بگذارند و همکاری را مبنای کار خود قرار دهند.

وی در پاسخ به پرسشی که نظر او راجع به ابتکار شیخ نعیم قاسم جویا شد، بیان کرد: کار آقای نعیم قاسم کار بسیار درستی بود؛ من ابتکار آقای نعیم قاسم را می‌پسندم، همانطور که گفتم امروز روز همکاری است. به نظر من گام ایشان برای آسایش مردم لبنان گام درستی بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: حزب الله یک جریان اصیل در لبنان و جهان اسلام است و دغدغه آن آسایش مردم لبنان است. حزب الله سدی در برابر اسرائیل است و خودشان را برای آسایش مردم لبنان فدا می‌کنند، لذا هر تحرک سیاسی که بتواند به آسایش مردم لبنان کمک کند، مفید است.

سید حسن نصرالله جریان بزرگ از جوانان مجاهد را تربیت کرد

لاریجانی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که پرسید پیام شما برای حامیان مقاومت چیست؟ اظهار کرد: جریان مقاومت یک سرمایه بزرگ برای جهان اسلام است، مخصوصاً جریان حزب الله یک جریان بسیار مهم در مقابل اسرائیل هست. نقش شهید سید حسن نصرالله در این زمینه بسیار ممتاز بود.

وی افزود: چیزی که سید حسن نصرالله دهه‌های قبل فهمیده بود امروز شما در صحنه اوضاع منطقه به خوبی مشاهده می‌کنید. جرم حسن نصرالله این بود که زودتر از بقیه فهمید؛ یعنی خطر اسرائیل را در دهه‌های قبل فهمید و برای او برنامه داشت و آن برنامه را عملی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: سید حسن نصرالله جریان بزرگ از جوانان مجاهد را تربیت کرد، امروز لبنان اگر یک کشور کوچک است اما کشوری قدرتمند در مقابل اسرائیل محسوب می‌شود؛ به خاطر اراده قوی است که در نسل جوان به وجود آمده است. حزب الله و سید حسن نصرالله در قلب مسلمانان جای دارند.

نباید اختلافات سعودی و حزب‌الله باعث شکاف بین آنها شود

لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار لبنانی که آیا ایران نقشی بین نزدیک کردن مواضع حزب الله و عربستان سعودی داشته است؟ تام براک نماینده آمریکا چند روز قبل گفته بود حزب الله ماهانه ۶۰ میلیون دلار کمک دریافت می‌کند، صحت دارد؟ گفت: فکر کنم آقای باراک عصبانی شده که این حرف را زده است؛ یک دفعه هم اینجا عصبانی شده بود. اما در رابطه با سوال اول اینکه سعودی‌ها و حزب الله بتوانند مشارکت فکری داشته باشند راهکار درستی می‌دانیم. به این خاطر که شما امروز یک دشمن بزرگ مشترک دارید.

وی همچنین ادامه داد: هم دولت سعودی یک دولت مسلمان است و هم حزب الله یک جریان اصلی اسلامی است. نباید اختلافات سعودی و حزب‌الله باعث شکاف بین آنها شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین راجع به بازسازی لبنان پس از حملات رژیم صهیونیستی که یکی از دغدغه‌های مهم مردم لبنان بوده است و چقدر جمهوری اسلامی ایران به همراه دیگر کشورها در رابطه با بازسازی لبنان گام برداشته به چه گام‌هایی خواهند برداشت در این رابطه دولت لبنان چه مقدار همراهی کرده است، اعلام کرد: باید از خود دولت لبنان سوال بپرسید و تا جایی که من اطلاع دارم تلاش‌های خوبی در منطقه در حال شکل گیری است، ما نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم که خانه‌هایی که به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی تخریب شده، ساخته شود.

یک لبنانی با غیرت حاضر است تحت فشار آمریکا منافع خودش را از دست دهد؟

لاریجانی در پاسخ پرسش خبرنگاری که راجع اختلاف میان مردم لبنان و ورود به جنگ عنوان کرد: دو مسیر وجود دارد، یک مسیر این است که اختلاف بیندازند و در امور داخلی کشورها دخالت کنند، یعنی به ملت لبنان دستور بدهند که باید با قسمت دیگری از مردم لبنان درگیر شوید. این روشی است که نتیجه ندارد اما آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند.

وی در همین رابطه افزود: راهی که ما دنبال می‌کنیم کاملاً مخالف روش آمریکایی‌ها است. این موارد داخلی لبنان است، مسیری که ما دنبال می‌کنیم این است که مسئولین و مردم لبنان با وفاق حرکت کنند. مردم لبنان مردمی رشید هستند و احتیاج به قیم ندارند و لزومی ندارد آمریکایی‌های خودشان را قیم مردم لبنان بدانند. این روش پسندیده‌ای نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: روش آمریکایی‌ها برای اینکه خودشان را قیم کشور دیگری بدانند نه تنها در لبنان در هیچ جای دیگری مقبول نیست. سوال من این است که یک لبنانی با غیرت حاضر است تحت فشار آمریکا منافع خودش را از دست دهد؟ خود مردم لبنان باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. ما این راه را توصیه می‌کنیم.

حزب الله آنقدر قوی است که نیازمند دریافت سلاح از جای دیگری نباشد

لاریجانی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که نقل قولی را از رئیس مجلس ایران مبنی بر اینکه راه ارسال سلاح به لبنان بسته نیست، آیا شما همچنان سلاح به حزب‌الله لبنان می‌دهید؟ بیان کرد: من چنین چیزی را نشنیده‌ام، امروزه در فضای مجازی مطالب مختلفی و غیر واقعی پخش می‌شود. حزب الله نیاز به سلاح جای دیگری ندارد. حزب الله آنقدر قوی است که نیازمند دریافت سلاح از جای دیگری نباشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در رابطه با سوال خبرنگاری که راجع به کنار گذاشتن اختلافات با عربستان سوال پرسید که آیا شما چنین درخواستی یا مطالبه‌ای از شیخ نعیم قاسم داشتید، گفت: ما به کسی دستور نمی‌دهیم، آقای نعیم قاسم شخصیت بزرگی است؛ خودش تشخیص می‌دهد چه مواردی به مصلحت مردم لبنان است. ما روش او را می‌پسندیم. همچنین در رابطه با سوال دوم شما ما وارد این موضوعات خُرد نمی‌شویم.

ما برای همه شرایط آماده‌ایم

لاریجانی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در رابطه با تهدیدهای اسرائیل مبنی بر حمله به ایران و اینکه شما مقامات ایران چقدر این تهدیدها را جدی می‌گیرند، گفت: ما برای همه شرایط آماده‌ایم، ولی فکر نمی‌کنم اسرائیلی‌ها اینقدر بی‌خردانه عمل کنند. اگر این کار را انجام دهند محکم پاسخ آنها را خواهیم داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در رابطه با این موضوع که حزب الله لبنان قوی است اما ارتباط با عربستان نشانه ضعف نیست، زیرا در سال گذشته حزب‌الله لبنان بسیاری از رهبران و فرماندهان خود را از دست داد، عنوان کرد: اینکه حزب الله لبنان می‌گوید می‌خواهیم در شرایط فعلی اختلافات را با کشورهای دیگر کنار بگذاریم و وفاق را دنبال کنیم این نشان دهنده اوج عقلانیت و درایت است نه ضعف. لذا من ضعفی در این موضوع نمی‌بینم‌.

لاریجانی یادآور شد: اینکه در گذشته در موضوع پیجرها به دلیل رفتار ناجوانمردانه اسرائیل افرادی به شهادت رسیدند یا مجروح شدند، این ظرفیت حزب الله را نشان می‌دهد که فوری افراد را جایگزین می‌کند. حزب‌الله توانست سازمان خودش را بازسازی کند و توانست جلوی هجوم اسرائیل را بگیرد؛ اگر قوی نبود نمی‌توانست جلوی آنها را بگیرد.