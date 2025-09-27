به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مراسم نخستین سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان از جمله شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفی‌الدین به بیروت سفر کردند.

روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس، علی خضریان نایب رئیس فراکسیون مقاومت و علیرضا عباسی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و لبنان مجلس شورای اسلامی در این سفر حضور دارند که با حضور در مزار شهدای مقاومت، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان ۶ مهر ۱۴۰۳ و در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که توسط جنگنده‌های اسرائیلی انجام شد، مقر اصلی حزب‌الله در بیروت را هدف قرار داد.

طی این حمله همچنین تعدادی از فرماندهان ارشد حزب‌الله و سردار «عباس نیلفروشان» معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در محل حضور داشتند، به شهادت رسیدند.

سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان نیز ۱۳ مهر ۱۴۰۳ و در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.