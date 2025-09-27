احداث ۷۰۰ واحد پارکینگ در محله ستارخان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران گفت: کمبود فضای پارک خودرو در کلانشهر تهران بهخصوص در نقاطی که از مراکز درمانی، خدماتی تجاری، تفریحی و هتلها برخوردار است به یکی از مشکلات شهری تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مدیریت وسایل نقلیه در حالت سکون یکی از مهمترین موارد قابلتوجه در بحث ترافیک هر شهر است، افزود: باتوجه به اهمیت تأمین فضای پارک خودرو در کنار مراکز رفاهی و خدماتی در تأمین رفاه شهروندان و جلوگیری از ترافیک در این محدودهها احداث پارکینگ در خیابان ستارخان جنب ایستگاه آتشنشانی در دستور کار قرار گرفت.
صالحی ظرفیت این پارکینگ را ۷۰۰ واحد برشمرد و افزود: باتوجه به وجود بازار ترهبار و فروشگاه شهروند در این محدوده شهری، با احداث پارکینگ مشکل تأمین فضای پارک مراجعین به این مراکز مرتفع میشود.
شهردار منطقه ۲ با اشاره به جانمایی پارکینگ دوم در خیابان ستارخان جنب مخابرات گفت: در بحث پارکینگ هدفگذاری مطلوبی صورتگرفته و در همین راستا ساماندهی پارک حاشیهای با همکاری سازمان حملونقل و ترافیک در دستور کار است.
نظر شما