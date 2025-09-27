به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه سال جاری به صورت کامل راه‌اندازی می‌شود و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌بایست پیش از آبان ماه برای تأمین نیازهای ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساخت‌های اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند.

در همین راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به همراه دستورالعمل تأمین و تخصیص ارز خدماتی منضم به آخرین اصلاحات انجام شده نیز ابلاغ شد.

بنابر اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۶‏/۰۳ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۳‬ درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ به‌طور کامل عملیاتی می‌شود.

در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوق‌الذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.

خاطرنشان می‌سازد از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۴، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت می‌پذیرد.

گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاه‌های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف می‌شود و دسترسی دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می‌شود.