به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران از راه‌اندازی بازار دوم ارز در مرکز مبادله ارز و طلا خبر داده است.



در این نامه آمده است: نظر به راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور شفاف سازی معاملات ارزی و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی گروه کالایی مشمولان بند ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور صرفاً از محل منابع ارزی حاصل از صادرات قابل عرضه در این بازار امکان پذیر خواهد بود لذا تمامی صادر کنندگان محترم می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل نسبت به واگذاری ارز صادراتی خود به واردکنندگان مشمول خرید ارز از این محل اقدام نمایند.

شایان ذکر است شیوه نامه مربوطه طی نامه ۰۴/۱۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ به بانک‌های عامل و اتاق بازرگانی صنایع، معاون و کشاورزی ایران ابلاغ گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب جهت اطلاع رسانی به تمامی ذی‌نفعان به نحو مقتضی صورت پذیرد.