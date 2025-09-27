به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با توجه به اهمیت نظام خانواده و لزوم صدور آرا متقن در این زمینه اظهار داشت: تقویت و کارآمدی دادگاه‌های خانواده با افزایش دانش قضائی قضات و رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق و تضمین عدالت در روابط خانوادگی دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه‌های خانواده، تمرکز در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تلاش در جهت به صلح و سازش رساندن پرونده‌های ارجاعی توسط قضات مجتمع‌های خانواده تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل جلسه با حضور رؤسای دادگاه‌های خانواده در راستای بررسی و رفع ابهامات موجود خاطرنشان کرد: به منظور افزایش اتقان آرائ صادره، معاونت نظارت دیوان تشکیل جلسه با روسای دادگاه‌های خانواده را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

وی در ارتباط با جلسات کارگروه‌های چهارگانه تخصصی در دیوان عالی کشور گفت: خروجی این جلسات باید برای مردم ملموس باشد، تنها با تشکیل جلسه و ارائه نظرات هیچ تغییری در روند تحولی دیوان عالی کشور حاصل نخواهد شد، مطالب و موضوعات به صورت منسجم در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود آنچه اهمیت دارد، تبدیل نتایج بررسی‌ها به برنامه‌های عملیاتی در قالب تدوین بخشنامه یا اصلاح قانون است.

این مقام عالی قضایی در ادامه برنامه ریزی تجلیل از سربازان و ایثارگران را به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه ریزی برای برگزاری مراسم تقدیر از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، کار بسیار ارزشمندی است و همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند ما باید در مناسبت‌های مختلف از این عزیزان تقدیر کنیم.

گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش ابتدایی سخنان خود در این جلسه در باب مراقبت از نفس اظهارداشت: در روایتی از امام صادق (ع) آمده که به مردی فرمودند: 'اجعل قلبک قرینا برا و ولدا واصلا واجعل علمک و الدا تتبعه و اجعل نفسک عدوا تجاهده و اجعل مالک عاریه تردها'، «قلبت را دوست و همراه نیکوی خود و، چون فرزندی که از او راضی هستی قرار بده و علمت را پدری که از او اطاعت و پیروی می‌کنی و نفست را، چون دشمنی که با او جهاد می‌کنی و مالت را امانتی که روزی آن را پس خواهی داد»

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه پنجمین روز هفته دفاع مقدس که به نام روز «سرباز» نامگذاری شده است را به تمامی سربازان و مدافعان مرزهای ایران تبریک و تهینت گفت.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه با اشاره به اظهارات قاطع رئیس جمهور کشورمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان و نسل کشی در غزه و نمایش تصویر کودکان شهید غزه، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: جایگاه رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل، اقتضا داشت چنین مواضعی را داشته باشد و انصافاً در سخنرانی به خوبی جنایات رژیم صهیونیستی را به جهانیان نشان داند.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور به ارائه گزارش از عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند.