باراک اوباما از جنگ علیه غزه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، روز جمعه با انتقاد شدید از جنگ نسل‌کشی و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، آن را غیرقابل توجیه خواند و خواستار پایان تخریب بی‌دلیل مناطق باقی‌مانده در غزه شد.

او در مراسمی که در دوبلین برگزار شد، تأکید کرد که هیچ دلیل نظامی برای ادامه ویرانی‌هایی که در حال حاضر تنها ویرانه هستند، وجود ندارد و خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد. اوباما همچنین افزود که باید بپذیریم کودکان نباید در این شرایط از گرسنگی جان خود را از دست دهند و بحران انسانی در غزه را نباید نادیده گرفت.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، رهبران سیاسی را به خاطر ناکامی در حل منازعات محکوم کرد و به طور خاص از بنیامین نتانیاهو نام برد و با اشاره به رابطه پرتنش خود با او گفت: ما هیچوقت هم‌نظر نبودیم. این اظهارات نادر اوباما درباره جنگ غزه در زمانی مطرح شد که سران جهان در نیویورک گردهم آمده‌اند تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره بحران ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه بحث و تبادل نظر کنند.