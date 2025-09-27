  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد

فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» آغاز به کار کرد. هنرمندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به این جشنواره ارسال کنند.

در متن فراخوان این جشنواره آمده است که تجربه چندصدساله ملت ایران در مواجهه با استعمار، تحقیر، ترور، تحریم، سانسور، جنگ و نفوذ فرهنگی، تنها در قالب یک «نزاع تمدنی» قابل تحلیل است؛ نزاعی که امروز در قامت جنگ رسانه‌ای، تحریف گفتمان مقاومت، تخریب هویت اسلامی و تلاش برای القای ناکارآمدی جریان انقلابی تداوم دارد. به اعتقاد دبیرخانه جشنواره، در برابر چنین تهاجمی، هیچ سنگری مؤثرتر از جبهه هنر، اندیشه و رسانه متعهد نیست.

فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار را اینجا ببینید.

کد خبر 6603626
آروین موذن زاده

