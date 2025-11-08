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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۲

برگزاری نشست خبری جشنواره فیلم عمار؛ مهلت ارسال آثار تمدید شد

برگزاری نشست خبری جشنواره فیلم عمار؛ مهلت ارسال آثار تمدید شد

نخستین نشست خبری شانزدهمین دوره از جشنواره فیلم عمار ۱۹ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، اولین نشست خبری این جشنواره، روز دوشنبه ١٩ آبان‌ ساعت ۱۰ در حسینیه هنر تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که با هدف اعلام اولویت‌ها و تبیین محورهای شانزدهمین دوره جشنواره عمار انجام می‌گیرد، مرضیه هاشمی دبیر جشنواره عمار، سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری و محمدحسین صبوری دبیر اجرایی این جشنواره حضور خواهند داشت.

آثار شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در موضوعات «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی»، «نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی»، «آرمان روح‌الله»، «ملت قهرمان»، «اتحاد مقدس»، «عدالت»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دانشگاه؛ دژ دانش» با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه فانوس به نشانی Fanoos.AmmarFilm.ir ارسال کنند.

همچنین مهلت ارسال آثار به شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار تا ۲۵ آبان‌ تمدید شد.

کد مطلب 6648362
ندا زنگینه

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