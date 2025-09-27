فرماندار دشتی: وامدار خون شهدا و ایثارگران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در آئین تجلیل از سربازان فرماندهی انتظامی و سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه نظامی، روزی به نام روز مقدس سرباز در تقویم نامگذاری شده که بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع سربازان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار شهرستان دشتی با تبریک روز سرباز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: همه ما وامدار خون شهدا و ایثارگران هستیم و اگر امروز در این جایگاه خدمت می‌کنیم، به برکت فداکاری و جان‌فشانی شهیدان گرانقدر است.

مقاتلی با اشاره به نقش مهم نیروهای مسلح در امنیت کشور تصریح کرد: همانگونه که رهبری معظم نیز عنوان داشتند، امروز نیروهای مسلح دژ مستحکم در برابر دشمنان هستند و نماد حکومت ما، حکومت علوی و مبتنی بر عدالت و ایثار است.

فرماندار دشتی بیان داشت: در طول دوران انقلاب اسلامی شاهد ایثار و جان‌فشانی‌های فراوانی از سوی سربازان این مرز و بوم بوده‌ایم و سربازان انقلاب در هر جایگاهی، چه در نیروهای مسلح و چه در عرصه‌های مختلف خدمت، از دستاوردهای نظام دفاع می‌کنند.

وی افزود: همان‌گونه که اخیراً رئیس‌جمهور در سازمان ملل به عنوان سرباز وطن از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کرد، همه ما باید خود را سرباز انقلاب بدانیم و در این مقطع از ریاست محترم جمهور که بر اساس اجماع صورت گرفته با لحاظ منافع ملی اقدام می‌کند حمایت کنیم.

مقاتلی با تأکید بر اهمیت دوران خدمت سربازی گفت: دوران سربازی باید به عنوان نقطه عطفی در زندگی جوانان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آینده این کشور به دستان همین سربازان سپرده خواهد شد.

در پایان این مراسم از سربازان نمونه انتظامی و سپاه شهرستان دشتی تجلیل به عمل آمد.