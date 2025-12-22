به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اکبری پیش از ظهر دو شنبه در جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) ویژه جوان سرباز، با تجلیل از مقام والای سرباز، اظهار کرد: در همه کشورها، سربازان حافظ تمامیت ارضی و مدافع جان، مال و ناموس ملت‌ها هستند و این جایگاهی بسیار ارزشمند به شمار می‌رود.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولان و مقامات، خود را سرباز می‌دانند؛ نگاهی که در سیره و گفتار بزرگان انقلاب اسلامی از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی به‌روشنی دیده می‌شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) تصریح کرد: همه آحاد جامعه می‌توانند به نوعی سرباز نظام باشند؛ چه با قلم، چه با قدم و چه با تلاش و خلاقیت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.

اکبری نقش کارکنان وظیفه را در تأمین امنیت کشور بسیار مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران، مرهون حضور شبانه‌روزی و فداکارانه سربازان نیروهای مسلح در میدان خدمت است.

وی با بیان اینکه سربازی نماد ایثار، فداکاری و میهن‌دوستی است، افزود: سربازان با تلاش بی‌وقفه خود اجازه نمی‌دهند خدشه‌ای به امنیت این مرز و بوم وارد شود و همواره مدافعان واقعی نظام، ولایت و رهبری هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به نقش سربازان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی، میلیون‌ها سرباز وظیفه در میدان حضور داشتند و هزاران شهید و جانباز سرباز، جان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند.

وی با استناد به روایات دینی، جایگاه سربازی را بسیار رفیع توصیف کرد و گفت: نگهبانی و دفاع در راه خدا، از منظر دین دارای اجر و ثواب فراوان است و این مقام در بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

اکبری دوران خدمت سربازی را فرصتی ارزشمند برای پرورش فضائل اخلاقی دانست و افزود: جوانان در این دوران با نظم، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های زندگی آشنا می‌شوند و برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده خواهند شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان وظیفه استان کرمانشاه، به‌ویژه سربازان انتظامی، گفت: به وجود تک‌تک شما افتخار می‌کنیم و برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی در آینده داریم.