نقدپور: اقتدار امروز کشور نتیجه ایستادگی ملت در دوران دفاع مقدس است

شفت- فرمانده سپاه ناحیه شفت با بیان اینکه اقتدار امروز کشور نتیجه ایستادگی و فداکاری ملت ایران در دوران دفاع مقدس است، گفت: عزت ملت ایران در برابر استکبار با خون شهدا تضمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در روستای خرطوم شهرستان شفت، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: اگر مقاومت و جان‌فشانی این عزیزان نبود، امروز نمی‌توانستیم با چنین اقتداری در برابر استکبار جهانی بایستیم.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در پیروزی‌های دوران جنگ تحمیلی افزود: همه پیشرفت‌ها و امنیت امروز، مرهون فداکاری مردان و زنانی است که برای اعتلای انقلاب و دفاع از پرچم جمهوری اسلامی ایران، از جان خود گذشتند.

فرمانده سپاه شفت، جنگ تحمیلی را جنگی نیابتی از سوی آمریکا و رژیم بعث صدام دانست و گفت: با تدبیر امام راحل و بسیج مردمی، ملت ایران توانستند هشت سال تمام در برابر جبهه دشمن بایستند و آنان را به عقب‌نشینی وادار کنند.

وی با اشاره به شرایط کنونی و تداوم دشمنی استکبار جهانی تصریح کرد: امروز نیز دشمنان با ابزارهایی نظیر تحریم‌های حداکثری، جنگ رسانه‌ای و فشارهای سیاسی، به دنبال تسلیم ملت ایران هستند، اما همان روحیه دفاع مقدس همچنان در ملت ما زنده است.

نقدپور ادامه داد: اقتدار امروز ایران اسلامی در منطقه و جهان، حاصل همان ایستادگی دوران دفاع مقدس است؛ و ملت ما با انسجام ملی، اجازه نداده‌اند عزت، غیرت و استقلال کشور دستخوش تهدید شود.

وی با اشاره به قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر دشمنان امروز جرأت هیچ تجاوزی ندارند، به دلیل اقتدار رهبری، آمادگی نیروهای مسلح و حضور همیشگی مردم در صحنه است. اگر خطایی از دشمن سر بزند، قطعاً اثری از تل‌آویو باقی نخواهد ماند.

فرمانده سپاه شفت در پایان تأکید کرد: ملت ایران هرگز زیر بار مذاکره تحقیرآمیز نخواهند رفت و با قدرت، مسیر استقلال و مقاومت را ادامه خواهند داد.

