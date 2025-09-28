مدیرکل صمت بوشهر: نقش تاریخی اصناف در مقاومت اقتصادی ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز، صبح یکشنبه در نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور فعالان اقتصادی و اصناف استان بوشهر با اشاره به هزینه‌های سنگین هشت سال جنگ تحمیلی و شهدایی که ستارگان درخشان حافظه تاریخ ایران هستند، یادآور شد: دفاع مقدس نماد یک فرهنگ است که ثمرات آن امروز در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی روابط بین‌الملل مشاهده می‌شود و به پشتوانه همین فرهنگ است که هیچ قدرتی جرأت تعرض به ایران را ندارد.

وی با اشاره به صحنه‌های اقتدار ایران در برابر استکبار جهانی، افزود: امروز ایران مستقل و مقتدر است، دولتمردان و ملت‌ها در مواجهه با کشور ما ناچار به احترام و اعتراف به اقتدار ملت ایران هستند.

مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ضمن تقدیر ویژه از نقش اصناف، فعالان بازار و مدیران اقتصادی استان، گفت: هم‌افزایی و همراهی صنوف با حاکمیت، همچنان الگویی برای عبور موفق جامعه ایران از بحران‌های اقتصادی روز است، و از زحمات اصناف، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.

کشاورز با اشاره به ضرورت استمرار فرهنگ مقاومت و جهاد در عرصه تولید و اقتصاد، اظهار امیدواری کرد: چهره پاک شهدا و الگوگیری از ایثار آنها، همواره یادآور مسئولیت همه ما برای حفظ و ارتقا امنیت و استقلال ایران خواهد بود.