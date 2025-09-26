فرمانده سپاه بوشهر: استمرار مسیر پیشرفت دستاورد دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی صبح جمعه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مصلای جمعه بوشهر با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس مدرسه‌ای بزرگ برای اقتدار، خودکفایی و پیشرفت ایران است و تجربه‌های ارزشمند آن امروز پشتوانه امنیت کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دستاوردهای دفاعی و علمی ایران پس از جنگ تحمیلی افزود: حفظ روحیه مقاومت و استمرار مسیر پیشرفت، رمز تداوم عزت و استقلال کشور است و نسل جوان باید با تکیه بر فرهنگ ایثار، راه شهدا را ادامه دهد.

فرمانده سپاه مالک اشتر همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه و مقاومت مردم فلسطین، این نبرد را نشانه‌ای از پایداری جبهه مقاومت دانست و تاکید کرد که پیروزی‌های مقاومت فلسطین الهام‌گرفته از فرهنگ دفاع مقدس ایران است.

شهابی یادآور شد: شهدا چراغ راه ملت ایران هستند و امروز وظیفه همه ما پاسداری از آرمان‌های آنان و تقویت توان دفاعی کشور است.