  1. استانها
  2. بوشهر
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

فرمانده سپاه بوشهر: استمرار مسیر پیشرفت دستاورد دفاع مقدس است

فرمانده سپاه بوشهر: استمرار مسیر پیشرفت دستاورد دفاع مقدس است

بوشهر- فرمانده سپاه مالک اشتر بوشهر دفاع مقدس را مکتب عزت و خوداتکایی دانست و گفت: روحیه مقاومت و استمرار مسیر پیشرفت دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی صبح جمعه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مصلای جمعه بوشهر با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس مدرسه‌ای بزرگ برای اقتدار، خودکفایی و پیشرفت ایران است و تجربه‌های ارزشمند آن امروز پشتوانه امنیت کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دستاوردهای دفاعی و علمی ایران پس از جنگ تحمیلی افزود: حفظ روحیه مقاومت و استمرار مسیر پیشرفت، رمز تداوم عزت و استقلال کشور است و نسل جوان باید با تکیه بر فرهنگ ایثار، راه شهدا را ادامه دهد.

فرمانده سپاه مالک اشتر همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه و مقاومت مردم فلسطین، این نبرد را نشانه‌ای از پایداری جبهه مقاومت دانست و تاکید کرد که پیروزی‌های مقاومت فلسطین الهام‌گرفته از فرهنگ دفاع مقدس ایران است.

شهابی یادآور شد: شهدا چراغ راه ملت ایران هستند و امروز وظیفه همه ما پاسداری از آرمان‌های آنان و تقویت توان دفاعی کشور است.

کد خبر 6602314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها