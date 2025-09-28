به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین ایرانسل و دو شرکت فعال در حوزه خدمات دیجیتال، شنبه پنجم مهرماه، همزمان با سومین روز برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ، برگزار شد.



این تفاهم‌نامه‌ها میان ایرانسل و شرکت‌های «شیوه نرم‌افزار گستر آسیا» با نام تجاری Map.ir و «سامانه‌های تجاری نوآوران توسن» با نام تجاری آستان(Aastan)، امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، همکاری‌های مشترک در چهار محور اصلی دنبال می‌شوند:

– طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر با هدف تحول دیجیتال و ارائه خدمات اثربخش به مشتریان

– توسعه زیرساخت‌های همکاری مشترک به‌منظور خلق ارزش در اکوسیستم دیجیتال کشور

– بهره‌برداری از سرویس‌ها و زیرساخت‌های توسعه یافته دیجیتال ایرانسل شامل احراز هویت و امضای دیجیتال (یلونام)، برگزاری جلسات آنلاین و دوره‌های آموزشی، همچنین سرویس‌های مبتنی بر استعلام و تبادل تراکنش‌های الکترونیکی از طریقAPIهای اپراتوری (یلوهاب).

– ارائه انواع خدمات مالی و پرداخت نوین از جمله کیف پول دیجیتال ایرانسل «جیب‌جت» و سایر ابزارهای پرداختی با هدف تسهیل تجربه کاربران.



شرکت «شیوه نرم‌افزار گستر آسیا» با نام تجاری Map.ir سال‌ها تجربه در حوزه GIS دارد و با توسعه زیرساخت نقشه بومی، امکان ارائه سرویس‌های سریع، پایدار و قابل اعتماد را برای کسب‌وکارهای مکان‌مبنا فراهم کرده است. این زیرساخت به عنوان یکی از پلتفرم قدرتمند، ابزارهای متنوعی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد تا ایده‌های خود را در بستر نقشه پیاده‌سازی کنند. محصول اصلی این شرکت، «نقشه مپ»، هم از طریق وب و هم اپلیکیشن در دسترس کاربران قرار دارد و خدمات متنوع مکان‌محور را ارائه می‌دهد.



«هولدینگ فناوری توسن» با نام تجاری آستان، در حوزه‌ی فناوری مالی و بانکداری الکترونیک فعالیت می‌کند. این شرکت با ارائه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بانکی و پرداخت، توسعه و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های پرداخت، همچنین راهکارهای دولت الکترونیک و مراکز داده، نقشی کلیدی در دیجیتالی‌سازی خدمات مالی و تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی ایفا کرده و سالانه میلیاردها تراکنش را به‌صورت امن و پایدار مدیریت می‌کند. این شرکت به عنوان یکی از اپراتورهای گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB)، بستری برای تبادل اطلاعات، استعلام‌ها و خدمات الکترونیکی میان سازمان‌های دولتی و کسب‌وکارهای خصوصی فراهم کرده است.



ایرانسل در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، مجموعه‌ای از سرویس‌های نوآورانه توانمندساز مانند یلونام، یلوهاب و جیب‌جت را ارائه می‌دهد. در غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، سرویس‌های تجربه زندگی دیجیتال ایرانسل که مورد استفاده کاربران قرار دارند نیز به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.