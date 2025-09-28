به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شبکه‌های اکران مردمی عمار، اکران سیار بهمن سبز و انجمن سینمای جوانان بیش از ۵۴۳۷ اکران خارج از سالن‌های سینما برگزار کردند. این اکران‌ها جمعیتی بالغ بر ۳۸۱ هزار نفر را جذب کردند و بیش از ۹ میلیارد تومان فروش داشته‌اند.

اکران مردمی به‌عنوان حرکتی مردمی از دل جشنواره عمار سر برآورده که توانسته دسترسی فرهنگی را از حالت متمرکز خارج و «تماشای فیلم» را به تجربه‌ای مشترک برای شهر و روستا تبدیل کند.

استان‌های پیشتاز و مکان‌های منتخب اکران

بیشترین تعداد اکران‌های مردمی سیار در استان‌های اصفهان، تهران، همدان، خراسان رضوی، یزد، فارس و البرز برگزار شد؛ استان‌هایی که به‌واسطه ظرفیت‌های فرهنگی و جمعیتی خود، نقش کلیدی در ترویج این نوع سینما دارند. همچنین مساجد، پایگاه‌های بسیج، تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات، مکان‌های اصلی برگزاری این اکران‌ها بودند که نشان از ارتباط عمیق سینما با بافت‌های اجتماعی و فرهنگی ایران دارد.

فیلم‌هایی که بر دل‌ها نشستند

فیلم‌هایی چون «موسی کلیم‌الله»، «پیشمرگ» و «فرمانروای آب» بیشترین مخاطب را به خود جلب کردند. دیگر آثار اکران شده شامل «صیاد»، «رویاشهر»، «اسفند»، «اتاقک گلی»، «دست ناپیدا» و «صبح اعدام» هستند که هر یک موضوعاتی متنوعی را برای مخاطبان ارائه کردند.

اکران‌های غیر اقتصادی؛ سینما برای فرهنگ و مناسبت‌ها

یکی از ویژگی‌های بارز این اکران‌ها، برگزاری آنها در مناسبت‌های مهم فرهنگی و ملی همچون نوروز، روز قدس، دهه کرامت، سالگرد شهادت شهید رئیسی، بسته‌های نمایانگر توانمندی نظامی ایران و قدرت هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه، ماه محرم و هفته دفاع مقدس بوده است. این اکران‌های غیر اقتصادی نشان‌دهنده اهمیت سینما به عنوان ابزاری برای فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های ملی و دینی است.

سینما؛ پلی برای پیوند فرهنگ و جامعه

در بسیاری از مناطق کشور که از داشتن سالن‌های رسمی سینما محروم‌ هستند، اکران‌های مردمی نقش یک پل ارتباطی حیاتی را ایفا می‌کنند. این تجربه موفق، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی بومی توزیع فرهنگی است که برخاسته از مشارکت اجتماعی، بومی‌سازی فرایندها و استفاده از فضاهای غیررسمی و مردمی است. چنین الگویی با شکستن انحصار رسانه‌ای، در مسیر تحقق عدالت رسانه‌ای حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اکنون مردم در شهرها و روستاهای دورافتاده نیز امکان تماشای آثار فرهنگی و انقلابی را دارند، بدون نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه و محدودشونده.

اکران مردمی نه‌تنها راهی برای پر کردن خلأ سینما در مناطق محروم است، بلکه مدلی پایدار و الهام‌بخش برای توسعه فرهنگی و بازتعریف عدالت رسانه‌ای به شمار می‌آید؛ الگویی که می‌تواند در سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز به کار گرفته شود. اکران مردمی عمار به‌طور گسترده در مساجد، مدارس، حسینیه‌ها، خانه‌های فرهنگی، اردوهای جهادی، پارک‌های شهری، راهیان نور، و حتی حیاط منازل برگزار می‌شود. این انعطاف‌پذیری، اکران مردمی را به یک ابزار توزیع فرهنگی دقیقاً منطبق با نیازهای مناطق محروم و کم‌برخوردار تبدیل کرده است.

نگاهی به آینده

در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز برنامه‌ریزی برای اکران فیلم‌های سینمایی «مجنون»، «احمد» و «یوز» در دستور کار قرار دارد که انتظار می‌رود همانند گذشته، با استقبال مواجه شوند و ادامه‌دهنده مسیر موفقیت اکران مردمی باشند.