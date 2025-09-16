فروش یک میلیاردی «فرمانروای آب» در اکران سیار

به گزارش خبرنگار مهر، پویانمایی «فرمانروای آب» به کارگردانی مجید اسماعیلی که از ۸ مرداد وارد چرخه اکران شده، توانسته است طی اکران‌های مردمی در مناطق فاقد سینما به همت اکران مردمی عمار و اکران سیار بهمن سبز در استان‌های مختلف کشور با جذب بیش از ۴۲ هزار مخاطب، فروش بیش از یک میلیارد تومان را تجربه کند.

این اثر سینمایی با مدت زمان ۹۰ دقیقه، داستان ربوده شدن یک مستشار نظامی ایرانی و چند کارشناس آمریکایی سازمان ملل در نزدیکی سامرا را روایت می‌کند. داستانی که تقابل میان ایران و آمریکا را به شکل تقابل ۲ قدرت نظامی و اعتقادی به تصویر می‌کشد؛ آمریکا به عنوان فرمانروای شیطان و ایران تحت حمایت امامی مهربان که مدیریت جهان را در دست دارد. این اثر موضوعاتی همچون مدیریت جهانی امام زمان (عج)، اقتدار علمی و دفاعی ایران، دشمن‌شناسی، وحدت امت اسلامی و رجعت را روایت می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده، بیشترین تعداد اکران‌ها در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، البرز، فارس و مازندران و در مکان‌های متنوعی از جمله مساجد، کانون‌های فرهنگی، حسینیه‌ها، هیئات، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و … انجام شده است. اکران‌های مردمی عمار با ۵۱۹ اکران و فروش ۷۰۹ میلیون تومانی و اکران سیار بهمن سبز با ۲۱۴ اکران و فروش ۲۸۹ میلیون تومانی، میزبان بیش از ۴۲ هزار مخاطب بوده‌اند.

تاکنون شخصیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همچون محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس، امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس، محمد شجاعی استاد و پژوهشگر اخلاق، مهدی رسولی مداح اهل بیت، حاج حسین یکتا فعال فرهنگی و اجتماعی، محمدصادق شهبازی ژوهشگر، مهدوی ارفع مسئول نهضت جهانی نهج‌البلاغه‌خوانی و دیگر فعالان فرهنگی و اجتماعی کودکان، نوجوانان و سایر اقشار مردم را به تماشای «فرمانروای آب» دعوت کردند.