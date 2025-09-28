حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کارهای هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق توسعه ملی طی فراخوانی از کسب و کارها، شرکتهای فعال و صاحبان ایده در حوزه هوش مصنوعی دعوت کردهاند.
حمایت مستقیم از ایدهها و کسب و کارهای نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی، اعطای تسهیلات در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و همچنین بهرهمندی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی از جمله مزایای این طرح ملی حمایتی است.
صاحبان ایده، کسب وکارها و فعالان علاقمند به این حوزه برای بهرهمندی از این تسهیلات میتوانند به دبیرخانه این طرح ملی در پارکهای علم و فناوری در مراکز استانی و در تهران به پارکهای مستقر در این استان مراجعه کنند.
