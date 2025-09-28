  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کارهای هوش مصنوعی

حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کارهای هوش مصنوعی

معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری صندوق توسعه ملی از کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق توسعه ملی طی فراخوانی از کسب و کارها، شرکت‌های فعال و صاحبان ایده در حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌اند.

حمایت مستقیم از ایده‌ها و کسب و کارهای نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی، اعطای تسهیلات در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و همچنین بهره‌مندی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی از جمله مزایای این طرح ملی حمایتی است.

صاحبان ایده، کسب وکارها و فعالان علاقمند به این حوزه برای بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند به دبیرخانه این طرح ملی در پارک‌های علم و فناوری در مراکز استانی و در تهران به پارک‌های مستقر در این استان مراجعه کنند.

حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کارهای هوش مصنوعی

کد خبر 6604349
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها