جریمه ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست امسال به دلیل نداشتن معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۶۹٬۰۰۰ خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر، مشمول جریمه شدند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر رانندگان به الزامات قانونی و ایمنی وسایل نقلیه است.

سردار موسوی پور با اشاره به اینکه معاینه فنی خودروها یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه، ایمنی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است گفت: خودروهایی که بدون معاینه فنی در سطح شهر تردد می‌کنند، نه‌تنها خطرات جدی برای خود و دیگر رانندگان ایجاد می‌کنند، بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.

سردار موسوی پور در مورد زمان بندی معاینه فنی خودروها افزود: خودروهای سواری شخصی پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. همچنین خودروهای عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…) از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی به‌صورت شش‌ماهه هستند.

وی همچنین در باره ی مراحل معاینه فنی و نقص‌های رایج آن گفت: در مراکز معاینه فنی، خودروها از نظر فنی و زیست‌محیطی بررسی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین مواردی که در این آزمون‌ها بررسی می‌شوند عبارتند از؛ سیستم ترمز، سیستم تعلیق و فرمان، لاستیک‌ها، چراغ‌ها و علائم هشدار، آلودگی هوا، نشت روغن و سوخت، بدنه و شاسی است. در صورت وجود نقص در هر یک از این موارد، خودرو مردود شده و مالک موظف است نسبت به رفع ایرادات و مراجعه مجدد اقدام کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: معاینه فنی یک الزام قانونی و اخلاقی است. پلیس با استفاده از دوربین‌های هوشمند و گشت‌های میدانی، به‌صورت مستمر خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی و جریمه می‌کند.

وی افزود: در کنار برخورد قانونی، ما به دنبال فرهنگ‌سازی هستیم. رانندگان باید بدانند که معاینه فنی فقط یک برگه نیست؛ بلکه تضمینی برای سلامت خودرو و ایمنی سفر است.

سردار موسوی پور در پایان توصیه کرد: از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم پیش از پایان اعتبار معاینه فنی خودرو، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. مراجعه به مراکز معاینه فنی نه‌تنها زمان‌بر نیست، بلکه می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند. ایمنی، مسئولیت همه ماست.

