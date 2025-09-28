اجرای بزرگ کُر مادران «در راه تو» در بوستان «آب و آتش»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اجرای بزرگ کُر مادران با عنوان «در راه تو» با حضور حدود ۷۰۰ نفر از مادران آموزش دیده فرهنگسراهای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در بوستان «آب و آتش» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار میشود.
این برنامه روز یکشنبه، ۶ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۲ برگزار میشود.
اجرای کُر شامل مجموعهای از قطعات ملی، محلی و ترانههای ماندگار است که از جمله آنها میتوان به «رشیدخان»، «مجنون نبودم»، «هی یار»، «خوشه چینی»، «ای بهار من»، «دختر کولی»، «فردا تو میآیی»، «جینگو جینگه»، «سرزمین مادری»، «امیدجانم»، «در میان گلها»، «پرسون پرسون»، «شب انتظار (منتظرت بودم)»، «رسوای زمانه»، «فریاد (امیدم را مگیر از من خدایا)» و «ای ایران» اشاره کرد.
پیش از اجرای کُر، قطعهای ویژه با موضوع هفته دفاع مقدس و یادمان مقاومت بر روی «پل طبیعت» ضبط می شود.
این رویداد فرهنگی، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مادران و پاسداشت یاد و خاطره دفاع مقدس برنامه ریزی شده است.
