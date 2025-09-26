به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در تشریح برنامه‌های روز جهانی گردشگری و هفته تهران بیان کرد: شعار «گردشگری و تحول پایدار» در ادامه روند معنادار انتخاب شعار سال‌های گذشته، در ارتباط مستقیم با اهداف توسعه پایدار و با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در گردشگری مطرح شده است و اهداف متعددی هم دارد از جمله سرمایه گذاری در آموزش و مهارت‌ها برای جوانان و زنان، حمایت از کسب و کارهای کوچک و استارتاپ‌ها، تشویق سرمایه گذاری‌های سازگار با محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی.

وی ادامه داد: منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد نیز به عنوان عضو فعال (UN Tourism) برنامه‌های خود را بر مبنای اهداف شعار سازمان جهانی گردشگری طبقه‌بندی کرده است و ما از امروز یعنی چهارمین روز از فصل پاییز به استقبال روز جهانی گردشگری و هفته تهران می‌رویم.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: با توجه به اینکه آبگینه، صنایع دستی شهر تهران محسوب می‌شود و پیشینه بسیاری دارد، ما تصمیم گرفتیم برنامه‌های این مجموعه را با کارگاهی از تاریخ هنر شهر تهران و آموزش نقاشی پشت شیشه تحت عنوان «هنر شفاف» روز جمعه ۴ مهرماه برگزار کنیم. به همین جهت از اساتید نقاشی پشت شیشه دعوت کردیم تا در کنار هنرمندان جوان سه هنرستان شاخص شهر تهران روی پل طبیعت، عموم شهروندان را درقالب ۶۰ میز اجرای نقاشی پشت شیشه، با صنایع دستی پایتخت بیشتر آشنا کنند.

حجازی افزود: در ادامه نیز از ۸ الی ۱۰ مهرماه نمایشگاه تخصصی گردشگری در کوشک باغ هنر خواهیم داشت که شامل مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف با حضور استارتاپ‌های تخصصی حوزه گردشگری، خودروهای کلاسیک و موتور ادونچر است. در این نمایشگاه شاهد آثار هنرمندان تهران به ویژه زنان هنرمند جوان هستیم و هم بیننده روایت تاریخ شیشه‌گری در پایتخت.

وی با بیان اینکه نهم مهرماه مراسمی با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، پیشکسوتان و چهره‌های تأثیرگذار گردشگری در کوشک باغ هنر خواهیم داشت، گفت: این مراسم با برنامه‌های متنوعی از جمله رونمایی کتاب، رونمایی اپلیکیشن «تهران دیدنی»، برپایی نشست تخصصی و تقدیر از فعالان حوزه گردشگری و همچنین اجرای کارگاه‌ها و نمایشگاه گردشگری همراه خواهد بود. ۱۷ و ۱۸ مهرماه نیز مسابقه کشوری دوچرخه سواری تریال آقایان «جام شهدای اقتدار» با مشارکت فدراسیون دوچرخه سواری ایران در بوستان آب و آتش برگزار می‌شود.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد بیان کرد: برنامه‌های اعلام شده به مناسبت روز جهانی گردشگری و هفته تهران، نمایی کلی از ویژه برنامه‌های در نظر گرفته شده این مجموعه است و جزئیات برنامه‌ها به فراخور زمان اجرا، اطلاع رسانی خواهد شد.