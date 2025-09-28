  1. هنر
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

معرفی آثار راه یافته به جشنواره‌ تئاتر صورتخانه

هیئت انتخاب سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» متشکل از محمد چرم‌شیر، افشین هاشمی و حسن علیشیری ۱۲ نمایش را برای شرکت در این جشنواره انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سومین جشنواره‌ی تئاتر «صورتخانه» اسامی نمایش‌های راه یافته به این جشنواره به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

«از برلین با گلوله و برف»، کارگردان حامد سالمی شکوری

«ازدواج، جنایت و مکافات»، کارگردان شبنم بهوار

«پیچیدگی‌های یک زندگی»، کارگردان زهرا وکیلی

«تنهایی تنها»، کارگردان محمود زهره‌وند

«جهان عقب‌نشینی می‌کند»، کارگردان مزدک علی‌آبادی

«در میان کاغذپاره‌ها»، کارگردان گلنسا محمدحسنی

«دلیریوم»، کارگردان نرگس کاشانی

«ریه‌ها»، کارگردان روجا رمضانی

«سه خواهر»، کارگردان محمد رضا مغانلو

«قرار ملاقات»، کارگردان علی شورابی

«قوت لایموت»، کارگردان بهرنگ اصفیا

«هرج و مرج»، کارگردان پریا طاهری

سومین جشنواره‌ تئاتر «صورتخانه» با دبیری محد رحمانیان ۳۰ مهر تا سوم آبان برگزار می‌شود.

