به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، فراخوان ارسال طرح و ایده نمایشنامه کوتاه «تئاتر بچههای مسجد» را منتشر کرد.
این فراخوان با هدف نمایشی کردن خاطرات و حماسهآفرینیهای شهیدان و ایثارگران، بهویژه شهیدان مدافع حرم، برگزار میشود. مسئولان برگزارکننده تأکید کردهاند مطالعه کتاب و بازخوانی روایتهای مکتوب یکی از مهمترین سرچشمههای الهام در هنر تئاتر است و اقتباس نمایشی میتواند پلی خلاقانه میان ادبیات و صحنه ایجاد کند و به آثار مکتوب جان تازهای برای ارتباط با مخاطب ببخشد.
در این دوره، هنرمندان و علاقهمندان به هنر نمایش دعوت شدهاند طرحها و ایدههای اقتباسی خود را برای نگارش نمایشنامهای کوتاه (حداکثر ۲۰ دقیقه) بر اساس کتاب «سرباز روز نهم» (خاطرات شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده) به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
شرایط شرکت در فراخوان
طرح و ایده باید به گونهای نوشته شود که در صورت تبدیل به نمایشنامه، اجرای آن بیش از ۲۰ دقیقه نباشد.
طرح و ایده به صورت تکجنسیتی نگاشته شود.
آثار با حداقل دکور و لوازم، قابلیت اجرا در مساجد را داشته باشند.
آثار دریافتی توسط کارشناسان هنرهای نمایشی ارزیابی میشوند. در مرحله نخست، ۱۰ طرح و ایده برتر انتخاب و با هدایت اساتید حوزه تئاتر به نمایشنامه تبدیل خواهند شد. سپس از میان این آثار، پنج نمایشنامه برگزیده انتخاب و به نویسندگان آنها جایزه نقدی اهدا میشود. در نهایت، سه نمایشنامه نهایی به انتخاب کارشناسان منتشر و در قالب کتاب چاپ خواهد شد.
زمانبندی ارسال آثار
مهلت ارسال طرح و ایده: ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اعلام نتایج مرحله نخست: ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نگارش نمایشنامهها: تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴
اعلام نتیجه نهایی: بازه زمانی ۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در سامانه «بچههای مسجد» بارگزاری کنند.
