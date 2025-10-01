به گزارش خبرنگار مهر، جواد الهدادی بازیگر نمایش «مغازه خودکشی» که در سالن شماره یک عمارت هما روی صحنه است با اشاره به اینکه در این نمایش در نقش یک پیرمرد حضور دارد، گفت: من در نمایش «مغازه خودکشی» نقش یک مشتری پیرمرد را بازی میکنم؛ شخصیتی که در ظاهر شاید حضورش کوتاه به نظر برسد اما در بطن خودش نماینده نسلی فرسوده و خسته است. با توجه به اینکه خودم ۲۴ سال دارم، برای رسیدن به این کاراکتر تلاش کردم فاصله سنی و تجربی را با استفاده از تکنیکهای بدنی و صوتی جبران کنم. این تجربه برای من نه فقط یک نقش، بلکه یک چالش جدی بود تا نشان بدهم، تئاتر یعنی فراتر رفتن از محدودیتهای سن، صدا و ظاهر.
وی درباره دلایلی که باعث همراهی و همکاریاش در نمایش «مغازه خودکشی» شده است، بیان کرد: فکر میکنم ۲ عامل باعث همکاری من با تیم «مغازه خودکشی» شد؛ اول اینکه بدون شک و تعارف این گروه نمایشی بسیار دوست داشتنی و حرفه ای هستند و شاید عامل دوم انرژی و انگیزه من به عنوان یک بازیگر جوان بود که باعث شد در پروژه همکاری داشته باشم.
این بازیگر در ادامه عنوان کرد: حضور در نمایش «مغازه خودکشی» برای من تجربهای بسیار چالشبرانگیز بود، چون این متن شهرت زیادی دارد و بسیاری از مخاطبان از قبل با فضا و کاراکترهای آن آشنا هستند. همین موضوع باعث میشود کوچکترین ضعف یا کلیشهزدگی بهسرعت توسط تماشاگر شناسایی شود. در مجموع، این نقش برایم متفاوتترین تجربه تا امروز محسوب میشود چون هم باید با میراث و شهرت متن مواجه میشدم و هم با انتظارات بالای مخاطبان. همین فشار، برای من به انگیزهای تبدیل شد تا نهایت توانم را در خلق یک اجرای دقیق و شخصی به کار بگیرم.
وی افزود: به نظرم یکی از دلایلی که «مغازه خودکشی» هنوز برای مخاطب امروز جذاب است، جهانی بودن دغدغههای متن است؛ موضوعاتی مثل ناامیدی، جستوجوی معنا و در عین حال طنز تلخ اجتماعی، چیزهایی هستند که مرز زمان و مکان را رد میکنند. در شرایط امروز جامعه، مخاطب خیلی سریع با فضای نمایش همذاتپنداری میکند، چون بخشهایی از این اضطرابها و بحرانها را در زندگی روزمره لمس کرده است.
الهدادی با اشاره به بازخوردهای مخاطبان درباره نمایش، عنوان کرد: بازخوردهایی که تاکنون گرفتم، نشان میدهد تماشاگران هم از مواجهه با این طنز سیاه و هم از تأثیر عاطفی نمایش و شخصیتها شگفتزده میشوند.
الهدادی در ادامه در مورد واکنش مخاطبان توضیح داد: بعضیها بعد از اجرا میگفتند که نمایش آنچه را که در ذهن خودشان پنهان بوده روی صحنه آورده و این برای ما ارزشمندترین بازخورد است، یعنی توانستهایم پلی بزنیم بین متن، بازی و تجربه زیسته تماشاگر. در مجموع، فکر میکنم مخاطب امروز با این نمایش ارتباطی صریح و عمیق برقرار میکند؛ هم میخندد و هم تلخی زیرپوستی اثر را حس میکند.
بازیگر نمایش«مغازه خودکشی» در پایان مطرح کرد: امیدوارم تئاتر برای همه ما نه فقط یک سرگرمی، بلکه فضایی برای اندیشیدن و دوباره دیدن زندگی باشد. خوشحالم که در «مغازه خودکشی» فرصتی داشتم تا بخشی از این تجربه را با مخاطب شریک شوم. تئاتر بدون تماشاگر معنا ندارد و من از همه کسانی که با حضور و نگاهشان به ما انرژی داده و میدهند، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم این نمایش در دل هر تماشاگر لحظه ای خنده، تأمل و شاید امید دوبارهای ایجاد کرده باشد.
داوود گراوند، مهتاب کیوانجو، آرزو صرافرضائی، رضا همتی، یگانه واقفی، الناز شاکری، مژده مختاری، آرزو اکبری، حدیثه صالحی، جواد الله دادی، حمیدرضا اسفندیاریان، عرفان شاهرخیپور، فاطمه زهرا باغچیقی و کیان موید بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خانواده تواچ مغازهای منحصر به فرد را مدیریت میکنند که در چند نسل به شکل موروثی اداره میشود. نام آن «مغازه خودکشی» و به افرادی که قصد خودکشی دارند خدمات ارائه میدهد. تا آنکه فرزند متفاوت آنها به دنیا میآید و زندگی و کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.»
