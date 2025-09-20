نمایش «مغازه خودکشی» بار دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه اثر، اجراهای نمایش «مغازه خودکشی» به کارگردانی حسین نصیری پس از نزدیک ۱۶۰ اجرا و میزبانی از ۱۷ هزار تماشاگر تا جمعه ۴ مهر در سالن یک عمارت نمایشی هما تمدید شد.

نمایش «مغازه خودکشی» که بر اساس کتابی به همین نام با ترجمه احسان کرم‌ویسی چاپ شده در نشر چشمه به قلم حمیدرضا رحیم متولی نوشته شده است، از آثار برگزیده بیست‌ونهمین جشنواره تئاتر استان تهران به شمار می‌آید که به تهیه‌کنندگی سیدمحمد میرمحمدی برای ششمین بار پیاپی تمدید شد.

داوود گراوند، مهتاب کیوان‌جو، آرزو صراف‌رضائی، رضا همتی، یگانه واقفی، الناز شاکری، مژده مختاری، آرزو اکبری، حدیثه صالحی، جواد الله دادی، حمیدرضا اسفندیاریان، عرفان شاهرخی‌پور، فاطمه زهرا باغچیقی و کیان موید بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خانواده تواچ مغازه‌ای منحصر به‌ فرد را مدیریت می‌کنند که برای چند نسل است که به صورت موروثی اداره می‌شود. نام آن «مغازه خودکشی» و به افرادی که قصد خودکشی دارند خدمات ارائه می‌دهد. تا آنکه فرزند متفاوت آنها به دنیا می‌آید و زندگی و کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه عمارت هما مراجعه کنند.