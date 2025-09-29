شیخ اکرم الکعبی: خون شهید سید حسن نصرالله آغاز عصری نو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی نُجَباء در ایران، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در پیامی ویدئویی به‌مناسبت نخستین سالگرد شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان، ترور ناجوانمردانه وی را زخمی التیام‌ناپذیر توصیف کرد که به فقدان مردی بزرگ‌منزلت، رهبری دلسوز، عالمی فقیه، مجاهدی نستوه و دوستی گران‌قدر منجر شد.

شیخ اکرم الکعبی با تجلیل از شخصیت والای سیدحسن نصرالله، گفت: دشمن جنایتکار دچار توهم است اگر پنداشته که با ترور شهید نصرالله پایان داستان در لبنان و جهان اسلام را رقم زده است. خون پاک او سرآغاز عصری نوست و نسل‌های وفادار، شهادتش را به قدرتی پیشران بدل خواهند ساخت.

وی در ادامه با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه گفت: در حالی که قطر میزبان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه و در مسیر سازش با اسرائیل بود و میلیون‌ها دلار به ترامپ جنایت‌پیشه هدیه داد، دیدیم که این گروه مجرم حتی به زیردستان ترسو و چاپلوس خود که از سر ضعف خاموش‌اند نیز خیانت می‌کند.

دبیرکل نجباء ضمن ابراز تأسف از سکوت جهان عرب و کشورهای اسلامی، اظهار کرد: بی‌طرفی و بی‌عملی به‌معنای پذیرش و شراکت در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آیا وقت آن نرسیده که امت اسلامی وظیفه شرعی، اخلاقی و انسانی‌اش را انجام دهد؟

الکعبی با تأکید بر اینکه برای فهم اهداف واقعی رژیم در منطقه، باید میدان را با چشمانی باز و دور از آرزوها و خیالات دید، اضافه کرد: دشمن قصد دارد ملت فلسطین را از وطن خود ریشه‌کن کند و در همین راستا به مصر و اردن فشار می‌آورند. همزمان ترامپ احمق می‌گوید: من در غزه نسل‌کشی ندیدم!

دبیر کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی راجع‌به توطئه خلع‌سلاح مقاومت در لبنان نیز گفت: در جهان قبیح‌تر از این وقاحت وجود ندارد. وی کشورهای اسلامی را خطاب قرار داد و تصریح کرد: بیدار شوید و گمان نکنید باج دادن یا اطاعت از دستورات آمریکا، انگلیس و اسرائیل، شما را حفظ می‌کند. حتی از منظر منافع مادی نیز باید از مقاومت حمایت کنید یا دست‌کم علیه آن توطئه نکنید.

شیخ اکرم الکعبی افزود: مثال روشن برای چنین موضعی، سعودی‌ها هستند. کمترین کاری که می‌توانند انجام دهند، تغییر رویکرد نسبت به مقاومت یمن و لبنان است. تصور نکنید که از شر این رژیم در امانید. به‌محض اینکه مانع اول برداشته شود، شما را با وحشی‌گری تمام هدف قرار خواهند داد.

دبیرکل نجباء ضمن تمجید از پایمردی مردم یمن در مواجهه با دشمنان، یادآور شد: آمریکا و انگلیس و اسرائیل بالاترین درجات قساوت را به‌کار گرفتند، اما ناکام ماندند. خواستند ساختار رهبری و سازمانی یمن را هدف قرار دهند، اما یمن پرورش‌دهنده رهبران و موطن قهرمانان است که با شدت به دشمنان پاسخ می‌دهد.

وی در بخش پایانی پیام خود هشدار داد: ما با دقت پیگیر ائتلاف‌هایی هستیم که در شمال عراق با سرپرستی غرب و صهیونیست‌ها شکل می‌گیرد. تحرکات چهره‌های سیاسی حامی تروریست‌های بعثی و داعش را رصد می‌کنیم و همچنین به‌دقت فعالیت‌ها و بازآرایی نیروهای اشغالگر در داخل عراق را که به بهانه توافق خروج نیروهای بیگانه انجام می‌دهند، زیر نظر داریم. ضمن اینکه تحرکات اشغالگران در بیت‌المقدس را نیز رصد می‌کنیم.

فرمانده عالی مقاومت اسلامی عراق در همین راستا خاطرنشان ساخت: مقاومت اسلامی در عراق بیدار، فعال، مستقل و در ارزیابی، برنامه‌ریزی و اجرا، توانمند است. با این شیوه وحشیانه و دیوانه‌واری که در پیش گرفته‌اید، احتمالاً به‌زودی در عمل آنچه را هشدار داده‌ایم احساس خواهید کرد؛ نه‌تنها از لحاظ نظری، بلکه به‌صورت واقعیتی ملموس.

شیخ اکرم الکعبی تأکید کرد: هرکس روی تضعیف محور مقاومت شرط بسته، اشتباه می‌کند و سرگرم خیال‌بافی است. طبیعت نبرد اینگونه است که در جایی خسارت ببینیم و در جایی سود کنیم، فرماندهانی شهید می‌شوند و پیروزی‌های گوناگونی هم رقم می‌خورد همه این‌ها ممکن است رخ دهد اما واقعیت این است که امروز عزت و کرامت امت اسلامی در گرو وجود محوری است که در برابر همه توطئه‌های ضد ملت‌های مستضعف ایستاد؛ محوری که همچنان منسجم و تواناست و با خباثت و خیانت دشمن، زانو نخواهد زد.