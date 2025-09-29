برگزاری نشست وفاداری به سید مقاومت در مرقد شهید سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، نشست وفاداری به سید مقاومت امروز با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و عناصر محور مقاومت در مرقد مطهر سید حسن نصرالله در لبنان برگزار شد. بیانیه پایانی این نشست ضمن تاکید بر وحدت و تمامیت ارضی لبنان ابراز داشت که حمایت از تمامیت لبنان و آزادسازی اراضی اشغالی آن و تقویت وحدت ملی و حفظ استقلال این کشور تکلیفی مقدس برای تمامی نیروهای ملی‌گرا و شرافتمند است.

این بیانیه تاکید کرد که حمایت از کشور در برابر تجاوز طلبی‌های رژیم صهیونیستی نیازمند همکاری تمامی ساختارها شامل ارتش و ملت و جریان‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت است.

بیانیه پایانی این نشست وحدت داخلی لبنان را دژی مستحکم در برابر تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی و تلاش‌ها برای هیمنه خارجی بر لبنان دانسته و از دولت لبنان خواست تا بازسازی ویرانی‌های ناشی از حملات صهیونیست‌ها را آغاز کند.

این بیانیه خواستار حمایت از پایداری لبنانی‌ها در تمامی مناطق برای تضمین بازدارندگی کشور و سرزمین و ملت آن شده و تاکید کرد که آرمان فلسطین همچنان در محور اصلی اولویت‌های منطقه قرار دارد.

کنفرانس وفاداری به سید مقاومت با تاکید بر اینکه حمایت از ملت فلسطین و حق مشروع آن در بازگرداندن اراضی اشغالی و تشکیل دولت فلسطین تعهدی ثابت و غیرقابل سازش است، ابراز داشت که سید والا مقام در مسیر قدس به شهادت رسید و وصیت ایشان برای ما باقی مانده است مبنی بر اینکه هرگز نباید از حق فلسطینی‌ها عقب نشینی کرد و عادی‌سازی یا کوچ اجباری یا تجزیه منطقه را پذیرفت.

این بیانیه به عناصر قهرمان مقاومت در فلسطین و لبنان و یمن و ایران و عراق که با خون خود نشانه‌های پیروزی در آینده را بیش از پیش روشن کردند، سلام و درود فرستاده و تمامی ملت‌های آزاده که از تمامی ابزارهای ممکن برای ابراز همبستگی با ملت فلسطین استفاده می‌کنند را ستود.

این بیانیه افزود که شرکت کنندگان در نشست وفاداری به سید مقاومت در برابر مرقد سید شهدای امت اسلام متعهد شدند که همچنان وفادار به مقاومت باقی بمانند و عناصر قدرت ملی در آن را تقویت کنند.

این نشست همچنین تاکید کرد که به سبک سید مقاومت برای ایجاد وحدت در میان امت برای حمایت از گزینه مقاومت و مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه امت اسلام تا پیروزی نهایی ثابت قدم خواهد بود.