جزئیات عملیات عمرانی خیابان میثاق شمالی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران با اشاره به روند رو به رشد عملیات تعریض خیابان میثاق شمالی اظهار داشت: این پروژه با هدف ارتقاء زیرساخت‌های شهری و بهبود دسترسی‌های محلی در حال اجراست و تاکنون بخش قابل توجهی از مراحل عمرانی آن به پایان رسیده است.

وی افزود: طول پروژه ۳۶۰ متر و عرض آن ۱۰ متر است که در مجموع مساحت معبر احداثی به ۳۶۰۰ مترمربع می‌رسد. همچنین رفیوژ میانی به طول ۳۶۰ متر اجرا شده و جدول‌گذاری آن به طور کامل انجام شده است.

اخگرپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیاده‌روها گفت: مساحت پیاده‌روهای احداثی ۵۵۰ مترمربع است که بتن مگر آن به حجم ۷۲ مترمکعب اجرا شده و جدول‌گذاری نیز به پایان رسیده است. در حال حاضر پروژه در مرحله احداث نهایی پیاده‌رو قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۹ همچنین از احداث نهر کانیو به طول ۳۶۰ متر خبر داد و تصریح کرد: در راستای رفع معارضات تاسیساتی، یک عدد تیر برق ۲۰ کیلوولت، یک عدد شالتر مخابرات ۲۰۰۰۰ زوجی و یک عدد شیر هیدرانت آتش‌نشانی جابجا شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات خاکبرداری خیابان نیز به طور کامل انجام شده و با توجه به سرعت اجرای پروژه، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از این مسیر باشیم.