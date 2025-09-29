به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی تهران «چهارمین نشست راهبردی ایران و اوراسیا» را با محوریت «تجارت، دیپلماسی و نظم نوین منطقهای» در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری در تهران برگزار میکند.
این نشست با تمرکز ویژه بر بهکارگیری فناوریهای نوین و راهبردهای هوشمندانه برای ورود شرکتهای ایرانی به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) برگزار خواهد شد.
این رویداد راهبردی در پی اجرای رسمی توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ و در چارچوب ماده ۱۰۱ برنامه هفتم توسعه، برنامهریزی شده است.
هدف اصلی این اجلاس، که با حضور سیاستگذاران، فعالان بخش خصوصی، تشکلهای صادراتمحور، شرکتهای پیشرو، دانشگاهیان و کارشناسان برجسته برگزار میشود، بررسی ابعاد اجرایی توافقنامه تجارت آزاد و شناسایی فرصتها و تهدیدهای صادراتی و سرمایهگذاری است.
در این میان، دو محور کلیدی شامل «بهکارگیری فناوریهای نوین در تجارت» و «طراحی راهبردهای ورود هوشمندانه به بازار» کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان، این نشست را به فرصتی مهم برای شرکتهای دانشبنیان و فناور کشور جهت توسعه بازارهای صادراتی خود تبدیل کرده است.
