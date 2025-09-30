سیدی: تجار سالانه از پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به گمرک معاف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میر هادی سیدی ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی «تبیین فرصتها و چالشهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا» با اشاره به شرایط تحریمهای اقتصادی، گفت: انعقاد این توافقنامههای اقتصادی تاکتیکی موثر برای کاهش اثرات تصمیمات خصمانه دشمنان است و زمینهای برای توسعه تولید و تجارت پایدار فراهم میکند.
وی افزود: این معاهده از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شکل رسمی ابلاغ شده و کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضو آن هستند که همه نسبت به حقوق تجاری مندرج در ۱۱ فصل این توافقنامه متعهدند.
مشاور سازمان توسعه تجارت با اشاره به معافیت تعرفه برای بیش از ۴ هزار و ۶۸۸ کالا در قالب این موافقتنامه، تصریح کرد: تجار ایرانی سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از پرداخت عوارض گمرکی معاف شدهاند که نقش مهمی در تقویت صادرات غیرنفتی کشور ایفا میکند.
گیلان نقش کلیدی در تأمین نیازهای بازار اوراسیا دارد
«محمد فیض» معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گیلان، هدف از برگزاری این کارگاه را تشریح فرصتها و چالشهای همکاری اقتصادی با اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار داشت: بازار اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر و دسترسی آسان به منابع انرژی و مواد اولیه، فرصتهای کمنظیری برای صادرکنندگان استان گیلان فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای استان در بخشهای کشاورزی، صنایع غذایی، معدنی و صنعتی، افزود: گیلان میتواند نقش کلیدی در تأمین نیازهای بازار کشورهای عضو اوراسیا ایفا کند.
گفتنی است؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا علاوه بر ایران و پنج عضو اصلی، از سوی بیش از ۴۰ کشور و سازمان بینالمللی از جمله چین، هند، کره جنوبی و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز برای همکاری اقتصادی مورد استقبال قرار گرفته است.
