۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حملات جدید هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات جدید هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند.

رسانه های لبنانی اعلام کردند که جنگنده های اسرائیلی در چندین نوبت منطقه الجرمق در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین حمله هوایی به شهرک حومین الفوقا در نبطیه انجام شد.

منابع لبنانی از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه حاصبیا العرقوب نیز خبر دادند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

