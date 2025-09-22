  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تل آویو: امکان حمله زمینی گسترده به لبنان وجود دارد!

تل آویو: امکان حمله زمینی گسترده به لبنان وجود دارد!

یک منبع صهیونیستی از احتمال حمله نظامی گسترده به لبنان سخن گفت و ادعاهایی درباره حزب الله مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی اسرائیلی به العربیه مدعی شد: حزب الله به دنبال بازسازی خود است و باید هوشیار بود.

این منبع با اشاره به اینکه اوضاع نظامی حزب الله نامعلوم و نامشخص است، ادعا کرد که امکان حمله زمینی گسترده به لبنان در صورت لزوم وجود دارد.

منبع اسرائیلی مدعی شد: اگر گام‌های عملی ضد سلاح حزب الله برداشته نشود ما بار دیگر در لبنان دخالت خواهیم کرد.

منبع مذکور ادعا کرد: اگر درگیری دیگری با ایران رخ دهد، حزب الله توان نظامی برای رویاروی با اسرائیل ندارد.

این ادعاها در حالی است که رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس لبنان، تاکنون شماری را به شهادت رسانده و برخی را زخمی کرده است.

کد خبر 6598109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها