تل آویو: امکان حمله زمینی گسترده به لبنان وجود دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی اسرائیلی به العربیه مدعی شد: حزب الله به دنبال بازسازی خود است و باید هوشیار بود.

این منبع با اشاره به اینکه اوضاع نظامی حزب الله نامعلوم و نامشخص است، ادعا کرد که امکان حمله زمینی گسترده به لبنان در صورت لزوم وجود دارد.

منبع اسرائیلی مدعی شد: اگر گام‌های عملی ضد سلاح حزب الله برداشته نشود ما بار دیگر در لبنان دخالت خواهیم کرد.

منبع مذکور ادعا کرد: اگر درگیری دیگری با ایران رخ دهد، حزب الله توان نظامی برای رویاروی با اسرائیل ندارد.

این ادعاها در حالی است که رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس لبنان، تاکنون شماری را به شهادت رسانده و برخی را زخمی کرده است.