به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی رحلت همسر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی سیستانی (دامت تأییداته) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف

حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام‌علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تأسف و تأثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مؤمنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی باایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی با اولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

