به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه رویداد «راوی‌نو» چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۱۸:۳۰ با تجلیل از برگزیدگان و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری و مدیران در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

رویداد «راوی‌نو» از اردیبهشت امسال با هدف شناسایی و پرورش نوجوانان علاقه‌مند به حوزه رسانه و فیلمسازی در فرهنگسراهای شهر تهران آغاز شد.

در آئین اختتامیه نخستین دوره رویداد بزرگ فیلمسازی با موبایل با عنوان «راوی‌نو»، بیش از ۱۳۰ اثر فیلم کوتاه موبایلی ساخته‌شده توسط نوجوانان در حضور خانواده‌های آنان پخش می‌شود و از خالقان بهترین آثار تجلیل خواهد شد.

در این مرحله، هیئت‌داوران متشکل از چهره‌های سینما و رسانه، آثار منتخب را در پنج بخش «بهترین ایده»، «بهترین فیلمنامه»، «بهترین فیلم»، «بهترین تدوین» و «بهترین فیلمبرداری» مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در هر بخش یک تندیس به برنده اصلی اهدا می‌شود و ۲ دیپلم افتخار نیز به آثار شایسته تعلق خواهد گرفت.

هیئت داوران نخستین رویداد «راوی‌نو» شامل چهره‌هایی همچون حسین دارابی کارگردان سینما، احسان ثقفی نویسنده و فیلنامه‌نویس، فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ صدا و سیما، لیلی عاج کارگردان، مریم پیرکاری مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر، محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما و محمداحسان خرامید سرپرست معاونت ارتباطات سازمان فرهنگی هنری است.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.