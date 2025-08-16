خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

سینماهای سراسر کشور به دلیل فرا رسیدن اربعین حسینی از غروب روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تا پایان روز پنجشنبه ۲۳ مرداد تعطیل بودند و بلیت‌فروشی آثار در سایت‌های فروش بلیت متوقف شد.

از گمانه‌زنی‌ها برای اسکار ۲۰۲۶ تا بازگشت کمیته اسکار سینمای ایران به خانه سینما

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مهلت ارسال اثر برای بخش فیلم‌های سینمایی بین‌المللی را تا اول اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرده و براین اساس کشورها باید نماینده سینمای خود را تا این تاریخ، به آکادمی معرفی کنند. طبق قوانین اسکار، فیلم‌هایی که دست‌کم هفت روز در بازه زمانی ۱۰ مهر ۱۴۰۳ تا هشتم مهر ۱۴۰۴ در کشور مبدأ به نمایش درآمده‌ باشند، می‌توانند برای معرفی به اسکار بررسی شوند.

بر این اساس، کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران هم به تازگی تشکیل شده و نمایندگان خانه سینما و بخش دولتی برای عضویت در این کمیته معرفی شده‌اند و نکته جدید اینکه، کمیته انتخاب فیلم برای اسکار پس از چند سال به خانه سینما برگشته و تعداد نمایندگان خانه سینما در این کمیته در اکثریت است.

همچنین، با نزدیک شدن به این زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره فیلم‌های ایرانی که شانس حضور در این رویداد را دارند، آغاز شده است. همچنین، اگرچه برخی از کشورها برای معرفی نماینده خود به آکادمی اسکار منتظر به پایان رسیدن جشنواره ونیز یعنی ۶ سپتامبر خواهند بود اما تعدادی از کشورها چون جمهوری چک، سوییس و ترکیه، فیلم های خود را پیشنهاد داده‌اند.

فیلم‌های سینمایی «پیر پسر» به کارگردانی اکتای براهنی، «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی، «ناتور دشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، «غریزه» به کارگردانی سیاوش اسعدی و «علت مرگ، نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار، فیلم‌هایی هستند که شانس‌شان برای معرفی در میان فیلم‌های داستانی بلند زیاد است و شرایط حضور را نیز دارند.

فیلم سینمایی «غریزه» در بخش اصلی و رقابتی شش فستیوال معتبر بین‌المللی به نمایش درآمده که از میان آنها سیاوش اسعدی برنده جایزه‌ ویژه‌ داوران برای کارگردانی از بیست‌وچهارمین فستیوال فیلم اوجایی در کالیفرنیا و همچنین ساینا روحانی در نخستین تجربه‌ بازیگری‌اش موفق به دریافت جایزه‌ بهترین بازیگر زن از بیست‌ویکمین دوره‌ فستیوال فیلم سالنتو در ایتالیا شد.

فیلم «علت مرگ: نامعلوم» که تجربه حضور در چندین جشنواره بین‌المللی دارد، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از سومین دوره فستیوال فیلم‌های ایرانی نیویورک، جایزه بهترین فیلم دهمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در زوریخ، رقابت در بیست‌ویکمین دوره جشنواره سالنتوی ایتالیا، حضور در بخش استعداد جدید آسیایی بیست و پنجمین دوره جشنواره شانگهای چین و کسب جایزه بهترین فیلمبرداری برای داود ملک حسینی و حضور در بخش اصلی و رقابتی پنجاه و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم هوف آلمان را دریافت کرده است.

فیلم «زن و بچه» نیز در بخش اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ رقابت و توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد.

«پیر پسر» نیز در جشنواره‌های معتبری مانند روتردام، ترانسیلوانیا و گالوی حضور داشته و جوایزی را کسب کرده است. از نظر استانداردهای فنی و بازی‌های چشمگیر، مورد توجه منتقدان قرار گرفته و برخی آن را گزینه مناسبی برای اسکار می‌دانند. فیلم سینمایی «پیر پسر» جایزه بهترین فیلم خارجی از سی و ششمین دوره جشنواره فیلم گالوِی ایرلند، بهترین فیلم جشنواره فیلم لندن‌بریز انگلستان و جایزه بهترین بازیگر مرد را از جشنواره بین‌المللی ترانسیلوانیا دریافت کرده است.

با وجودی که شانس معرفی فیلم‌های داستانی بلند در اسکار بیش از ژانرهای دیگر سینماست اما با نگاهی ریزبینانه‌تر نیز می‌توان نگاهی به تعداد زیاد فیلم‌های مستند بلندی انداخت که در طول سال هم مخاطبانی داشتند و اکران شدند و هم در مجامع بین‌المللی موفقیت‌هایی را به دست آوردند از این رو توجه به این گونه سینمایی نیز برای معرفی فیلم به این رویداد حس می‌شود.

استعفای دهکردی و مدیرعاملی همایون اسعدیان

با استعفای علی دهکردی از مدیرعاملی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در حکمی همایون اسعدیان را به سمت مدیرعاملی خانه سینما منصوب کرد.

جشنواره کودک باز هم به اصفهان رسید/ گلایه‌های رائد فریدزاده

در هفته گذشته، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تغییر محل برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، تفاهمنامه همکاری بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان برای میزبانی از سی‌ و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران روز سه شنبه ۲۱ مرداد با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر این جشنواره و علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان در محل استانداری اصفهان به امضا رسید.

رائد فریدزاده رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری با اشاره به مطلوب نبودن زیرساخت‌های بنیادین برای برگزاری یک رویداد ملی با نام جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان بیان کرد: با اینکه همه دست‌اندرکاران سینما و بخش‌های دولتی و خصوصی دغدغه کودک و سینمای کودک دارند، از ادوارگذشته تاکنون گام اثرگذاری برای پاسخ مطلوب به این دغدغه‌ها برداشته نشده است، به همین دلیل لازم است در دوره فعلی با همکاری مقامات استانی و شهری اصفهان و مشارکت و همدلی همکاران سازمان سینمایی و فارابی گام‌های اثرگذاری برای ایجاد زیرساخت و بستر مناسب با هدف برطرف ساختن نقایص برداشته شود.

با وجود سخنان گلایه‌آمیز رائد فریدزاده، استاندار اصفهان در این جلسه گفت: امسال تجربه بسیار خوبی از سال‌های گذشته به همراه داریم، از این‌رو تصور می‌کنم برآیند این تجارب را می‌توان در جشنواره امسال تجمیع و رویداد با کیفیتی برگزار کرد.

شهردار اصفهان نیز با توجه به سابقه بیش از یک دهه‌ای خود در برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در مسئولیت‌های مختلف شهری در اصفهان اذعان کرد: دغدغه فعلی ما، برگزاری جشنواره فیلم کودک با بالاترین کیفیت ممکن است. ضرورت دارد افقی روشن و بلندمدت برای این جشنواره ترسیم کنیم؛ رسیدن به فهم و همدلی مشترک میان تمامی نهادها، هنرمندان و مدیران مرتبط، شرط اصلی موفقیت است و ما باید از همه ظرفیت‌های این جشنواره بهره ببریم تا علاوه بر حفظ جایگاه آن، اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی ماندگاری ایجاد کنیم.

باید دید آیا این سخنان استاندار و شهردار اصفهان، تنها در راستای جلب نظرات برای برگزاری این رویداد ملی در این شهر بوده یا اقدامات موثری نیز صورت گرفته یا خواهد گرفت.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران از ۱۲ تا ۱۶ مهر (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) هم‌زمان با هفته ملی کودک با دبیری حامد جعفری برگزار می شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت کلید خورد

در هفته‌ای که گذشت، جلال غفاری قدیر با حکم سردار علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح برای سومین دوره متوالی، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شد.

این جشنواره به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با استقرار دبیرخانه دائمی، قرار است به صورت سالانه برگزار شود. هجدهمین دوره این جشنواره، خرداد امسال با حضور سپهبد شهید حسین سلامی فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تالار وحدت تهران به کار خود پایان داد.

آغاز پروژه جدید مهدویان درباره جنگ ۱۲روزه

فیلم «ماجرای نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که به جنگ ۱۲ روزه می پردازد، هفته گذشته با سکانس های بیرونی در خیابان یوسف آباد تهران کلید خورد. این فیلم قرار است به جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی به تهران بپردازد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را مهدی یزدانی خرم و اعظم بهروز به نگارش درآورده اند.

مهدویان پیش از این فیلم های «ماجرای نیمروز» یک و دو را در فضایی تاریخی سیاسی و دلهره آور ساخته بود، این آثار به همراه «درخت گردو» جزو بهترین های کارنامه او محسوب می شوند. فیلم «ایستاده در غبار» او در دهه نود یک بار دیگر توانست سینمای قهرمان محور را برای مخاطب جذاب کند و سینماگران را به سمت این سینما سوق دهد. حالا اثر تازه این کارگردان کنجکاوی زیادی را نسبت به روایت مهدویان از جنگ ۱۲ روزه برانگیخته است.

«ماجرای نیم شب» به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد ساخته می شود و محصولی از موسسه تصویرشهر زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. هنوز اسمی از بازیگران و دیگر عوامل فیلم منتشر نشده است.

پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» به سکانس پایانی رسید

پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» در پی بدرقه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط انجمن سینمای جوانان ایران از نخستین روز تیر آغاز شد و تا پایان مهلت اولیه ثبت‌نام (۱۵ تیر) و مهلت نهایی ثبت‌نام (۳۱ تیر)، ۲۰۲ اثر در مدت کم‌تر از یک ماه به دبیرخانه پویش ارسال شد.

در هفته‌ای که گذشت، اسامی آثار انتخاب شده پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» شامل ۲۱ اثر داستانی، ۶ اثر مستند، ۴ اثر پویانمایی و ۳ اثر تجربی اعلام شد و اسامی نهایی آثار منتخب پویش «وطن به روایت من» به منظور راهیابی به جشنواره فیلم کوتاه تهران، پس از انجام مرحله داوری اعلام خواهد شد.

همچنین، ستاره اسکندری بازیگر و کارگردان، محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان و مسعود معینی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مدیر اسبق شبکه ۴ سیما، از سوی بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، به عنوان داوران پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» معرفی شدند.

داوران این پویش ۳۴ فیلم انتخاب‌شده شامل ۲۱ اثر داستانی، ۶ اثر مستند، ۴ اثر پویانمایی و ۳ اثر تجربی را که اسامی آنها پیش‌تر رسانه‌ای شد، ارزیابی می کنند.

دبیری این پویش فیلمسازی که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، بر عهده سعید نجاتی بوده است.